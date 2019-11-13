Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

Не только физические упражнения могут заставить мозг работать лучше

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:03
Какие привычки могут улучшить работу мозга
Какие привычки могут улучшить работу мозга
Фото: Pexels

Научно доказано, что движение благотворно влияет на работу мозга. Причем это не значит, что нужно срочно покупать абонемент в спортзал и тягать железо. Достаточно найти занятие по душе – пешие прогулки, танцы, пробежка, езда на велосипеде – и ваш мозг уже начнет активнее работать. Помимо физических упражнений, есть и другие привычки, которые улучшат работу вашего мозга.

Есть ли разница между женским и мужским мозгом – смотрите видео:

1. Здоровый сон

Чтобы мозг работал хорошо, ему необходим здоровый сон. Продолжительность его должна составлять не менее 7-8 часов. Кроме того, обращайте внимание и на режим сна. Это очень важная привычка, которая поможет нормализовать все процессы, позволяющие максимально уменьшить стресс и тревогу. Кроме того, сон восстанавливает работу мозга, наполняя его энергией, он делает его более продуктивным.

2. Никакой многозадачности

От того, что вы параллельно пытаетесь сделать несколько задач, продуктивность ума существенно снижается, а вот уровень стресса и психологической усталости – повышается. Кроме того, многозадачность плохо влияет еще и на память. Не всегда получается сосредоточиться на выполнении одной задачи, но необходимо постараться, ведь это значительно улучшит работу мозга.

3. Мотивация важна для мозга

Когда у вас есть мотивация сделать ту или иную задачу, то мозг начинает быстрее выстраивать нейронные связи, а соответственно и лучше работать. Для этого необходимо понять, что приносит вам удовольствие и делать это гораздо чаще и лучше. Для этого важно развиваться и мотивация здесь играет не последнюю роль.

Читайте также:
Как заставить мозг работать в любом возрасте: пять надежных способов

4. Социализация сохраняет ясность ума

Ваши отношения с людьми очень помогают мозгу сохранять ясность и работать лучше. Оказывается, что чувство общности является одним из основных факторов, которые помогают поддерживать нормальное здоровье мозга и мыслительной деятельности в процессе старения человека.

5. Делайте выводы

Если вы начнете делать короткие выводы после каждого глобального занятия, которым заняты и полученную информацию с книг, статей, на тренингах, то сможете здорово помочь своему мозгу активизироваться. По такой же схеме работает и обсуждение этих тем с другим человеком.

Ранее мы выясняли, как заставить себя работать дома: пять эффективных правил.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как заставить себя работать дома: пять эффективных правил Как справиться с осенней депрессией без таблеток: советы психолога Как полюбить себя и обрести счастье: пять важных шагов ТОП-7 качеств людей с высоким эмоциональным интеллектом
память психология мозг привычки
Реклама

Популярные статьи

Вчера, 20:11Events

Гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака: вас подведет рассеянность

Вчера, 19:42Шоу-бизнес

"Начинаю бороться": у известной ведущей Аллы Мазур обнаружили рак

Вчера, 15:14Шоу-бизнес

Надя Дорофеева призналась, почему не завязались романтические отношения с Позитивом

Вчера, 09:33Fun

Считали вымершим: необычный олень размером с кошку попал на видео

Вчера, 09:25Техно

Xiaomi представила "умный" гаджет за 100 грн

11 ноябряАфиша

Не оправдалось: перезагрузку "Беверли-Хиллз, 90210" закрывают после первого сезона

11 ноябряШоу-бизнес

"Волшебная": Ирина Билык показала, как выглядела в молодости

11 ноябряТехно

Windows 10 заставили работать на "древнем" калькуляторе: видео

11 ноябряПсихология

ТОП-7 качеств людей с высоким эмоциональным интеллектом

11 ноябряШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в двенадцатом эфире

10 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 10-16 ноября: все знаки зодиака

10 ноябряEvents

В чем встречать Новый год 2020 по знакам зодиака

10 ноябряШоу-бизнес

Молодая украинская исполнительница едва не попала за решетку

10 ноябряШоу-бизнес

Украинский певец подтвердил свой роман с участницей "ВИА Гры"

10 ноябряТехно

Игровой сервис Google Stadia стал доступен для Android

10 ноябряШоу-бизнес

Все в сборе: Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые появились на публике с Меган и Гарри

Новости партнеров

Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Хычины с картошкой и сыром на сковороде
Хычины с картошкой и сыром на сковороде
Что стало с актёрами сериала «Интерны»
Что стало с актёрами сериала «Интерны»
Екатерина Бужинская очаровала поклонников своим роскошным видом
Екатерина Бужинская очаровала поклонников своим роскошным видом
Могилевская заинтриговала признанием: «Я стану взрослой мамой»
Могилевская заинтриговала признанием: «Я стану взрослой мамой»
Назвали найбільш шкідливий продукт у світі
Назвали найбільш шкідливий продукт у світі
Актрису Лидию Вележеву высадили из самолета Москва-Тель-Авив
Актрису Лидию Вележеву высадили из самолета Москва-Тель-Авив
Заворотнюк рассказала о серьезных проблемах с психикой
Заворотнюк рассказала о серьезных проблемах с психикой