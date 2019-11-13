Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

Не только физические упражнения могут заставить мозг работать лучше

Какие привычки могут улучшить работу мозга Фото: Pexels

Научно доказано, что движение благотворно влияет на работу мозга. Причем это не значит, что нужно срочно покупать абонемент в спортзал и тягать железо. Достаточно найти занятие по душе – пешие прогулки, танцы, пробежка, езда на велосипеде – и ваш мозг уже начнет активнее работать. Помимо физических упражнений, есть и другие привычки, которые улучшат работу вашего мозга.

Есть ли разница между женским и мужским мозгом – смотрите видео:

1. Здоровый сон

Чтобы мозг работал хорошо, ему необходим здоровый сон. Продолжительность его должна составлять не менее 7-8 часов. Кроме того, обращайте внимание и на режим сна. Это очень важная привычка, которая поможет нормализовать все процессы, позволяющие максимально уменьшить стресс и тревогу. Кроме того, сон восстанавливает работу мозга, наполняя его энергией, он делает его более продуктивным.

2. Никакой многозадачности

От того, что вы параллельно пытаетесь сделать несколько задач, продуктивность ума существенно снижается, а вот уровень стресса и психологической усталости – повышается. Кроме того, многозадачность плохо влияет еще и на память. Не всегда получается сосредоточиться на выполнении одной задачи, но необходимо постараться, ведь это значительно улучшит работу мозга.

3. Мотивация важна для мозга

Когда у вас есть мотивация сделать ту или иную задачу, то мозг начинает быстрее выстраивать нейронные связи, а соответственно и лучше работать. Для этого необходимо понять, что приносит вам удовольствие и делать это гораздо чаще и лучше. Для этого важно развиваться и мотивация здесь играет не последнюю роль.

4. Социализация сохраняет ясность ума

Ваши отношения с людьми очень помогают мозгу сохранять ясность и работать лучше. Оказывается, что чувство общности является одним из основных факторов, которые помогают поддерживать нормальное здоровье мозга и мыслительной деятельности в процессе старения человека.

5. Делайте выводы

Если вы начнете делать короткие выводы после каждого глобального занятия, которым заняты и полученную информацию с книг, статей, на тренингах, то сможете здорово помочь своему мозгу активизироваться. По такой же схеме работает и обсуждение этих тем с другим человеком.

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