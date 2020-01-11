Пять правильных привычек воспитанных людей

Старайтесь слушать людей и ни в коем случае не обсуждать с ними недостатки других

Пять правильных привычек воспитанных людей Фото: Pexels

Чтобы произвести хорошее впечатление на окружающих, важно проявлять свое воспитание и обзавестись правильными привычками. Это не значит, что вы должны льстить людям или делать то, что вам чуждо, просто станьте более обаятельным человеком с помощью простых действий.

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1. Хвалите людей, когда есть за что

Так сложилось, что об ошибках принято говорить чаще, чем хвалить за что-то хорошее. Возьмите себе на вооружение и постарайтесь чаще хвалить других людей, за какие-то достижения.

И речь сейчас не просто о каком-то "дежурном" комплименте, а о то, чтобы действительно заметить, чем занимается человек и что у него хорошо получается. Это позволяет людям чувствовать себя более успешным, важным и как результат – они более благосклонно будут относиться к вам.

2. Слушайте больше, чем говорите

Во время разговора с человеком старайтесь смотреть ему в глаза, улыбаться, задавать вопросы, кивать – то есть, реагировать на его речь. Этого уже будет достаточно, чтобы показать собеседнику, что вы его слушаете и он важен для вас.

Это не значит, что во время общения вы должны молчать, просто постарайтесь больше слушать вашего собеседника и меньше говорить самому.

3. Не обсуждайте недостатки других

Обсуждение других людей может стать частью любого разговора, но, во-первых, ваш разговор не должен превращаться в сплетни, а во-вторых, это отпугнет от вас человека, ведь он также может стать мишенью для ваших обсуждений с другим человеком.

Никогда не смейтесь над другими людьми и тем более над их недостатками, ведь это плохо говорит в первую очередь о вас самих и плохом воспитании.

4. Не надевайте "корону"

Если вы хотите общаться и поддерживать отношения с напыщенными людьми, тогда, конечно, вы можете вести себя, как король или королева с воображаемой короной на голове. Но, сели вас интересует другой круг общения, тогда ведите себя проще, не пытаясь никого удивить или впечатлить рассказами о вашем величии или демонстрацией своего влияния и могущества.

5. Думайте, что говорите

Психологи давно выяснили, что слова имеют большую силу. Поэтому, важно всегда думать, что вы говорите и выбирать правильные слова для формулировки своих суждений. Всем нравится, чтобы круг общения состоял из счастливых, позитивных и полных энтузиазма людей. Помните, что слова, которые вы выбираете, способны помочь другим людям почувствовать себя лучше — а заодно и вам.

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