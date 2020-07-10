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Пять привычек, которые лишают вас энергии

Сегодня, 12:37

Чем дольше мы ждем чего-то, тем меньше энергии остается на действия

Часто люди жалуются на то, что им не хватает энергии на работу, до конца дня, на активный отдых или даже на общение с близкими и друзьями. Так происходит потому, что мы сами создаем в своем пространстве самые настоящие энергетические дыры, через которые жизненные силы утекают вовне. Об этом рассказала психолог Елена Вайс на своей странице в Instagram.

Пять привычек, которые лишают вас энергии:

1. Ожидания

Нужно не ждать, а хотеть: чем дольше мы ждем чего-то, тем меньше энергии остается на действия. Да и зачем ждать, если можно жить из состояния "здесь и сейчас".

2. Оценки и осуждения

Не суди – судим не будешь. Откажитесь от разделения на "хорошо" и "плохо", ведь тот исход, который мы имеем, является наилучшим.

Какие привычки лишают вас энергии
Какие привычки лишают вас энергии
Фото: freepik.com

3. Образцы

Вдохновляться кем-то или чем-то можно, но копировать поведение других людей в надежде достичь того же, что и они, – бессмысленно. Каждый имеет то, что по-настоящему хочет, а желания скопировать нельзя.

4. Ограничения

Единственным реальным ограничением являемся мы сами. Все остальное (блоки, страхи, убеждения) можно проработать.

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5. Обиды

Скажу кратко: до тех пор, пока вы держите на кого-то обиду, вы отдаете постоянно этому человеку свою энергию, притом внутри себя превращая ее в негативную. Как вы думаете, может это идти на пользу? Задайте себе этот вопрос, если вдруг захотите на кого-то обидеться.

Как справиться с обидой на близких – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как перестать подавлять свои эмоции.

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психология энергия привычки
Источник: Сегодня
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