Пять признаков, что пора заканчивать отношения

В отношениях вы должны чувствовать себя хорошо и уверенно

В отношениях необходимо быть счастливым. Фото: depositphotos

Плохие отношения способны отравлять вашу жизнь до того момента, пока вы не решитесь их закончить. И здесь как никогда в тему станет фраза "лучше быть одной, чем с кем попало".

Вашему вниманию пять признаков того, что пора заканчивать отношения, которые энергетически вас истощают и делают несчастной.

1. Ты чувствуешь себя не достаточно хорошо.

Если ты в отношениях, ты должна чувствовать себя хорошо и уверенно в себе. Твой мужчина должен говорить тебе, что ты красивая не только как женщина, но и как человек. Если он говорит тебе обратное, это неправильно. Ты не должна комплексовать рядом со своим мужчиной. Он должен мотивировать и вдохновлять тебя, а не унижать.

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Возможно ты не уходишь, потому что он совсем лишил тебя уверенности в себе. Но ты достойна большего.

2. Он не прилагает усилий.

Раньше он часто звонил тебе, и вы долго разговаривали по телефону. Раньше он устраивал тебе свидания. Ты помнишь все это так живо, что держишься за это, пытаясь убедить себя, что этот человек все еще рядом. Что может он спрятался, но снова опять раскроется.

Но очнись, это не так. Если он не может оценить, какая прекрасная перед ним женщина, не давай ему больше времени для раздумий. Уйди, потому что с правильным человеком ты всегда будешь чувствовать себя желанной. Помни: верь не словам, а поступкам.

3. Ты всегда злишься на него.

Может это потому, что он что-то не то сказал, или потому что забыл, что вы договаривались о встрече. В любом случае, ты никогда не счастлива по-настоящему, ты постоянно расстроена чем-то. Ты пытаешься убедить себя, что на этот раз все будет по-другому. Что станет лучше, но это не так. Он такой и есть.

4. Он тебе изменяет.

Физически или эмоционально, но ты знаешь, что у него есть другая, даже если у тебя нет доказательств. Преданный и любящий мужчина никогда бы с тобой так не поступил. А он не изменится, изменщик всегда остается изменщиком. Какого будущего ты ждешь с ним? Что будет, если вы поженитесь? Ничего хорошего. Ты должна быть не просто главной женщиной, ты должна быть его единственной.

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5. Страдают другие сферы твоей жизни.

Может ты плохо справляешься со своей работой, или у тебя проблемы в семье. Может он не нравится твоим друзьям, и они даже не хотят встречаться с ним. Может его не любят в твоей семье, так что он не может зайти к тебе домой. Твои близкие хотят для тебя лучшего, и если они считают, что он тебе не подходит, скорее всего так и есть. Серьезно подумай, почему они так считают.

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