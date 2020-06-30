Пять самых добрых знаков зодиака
Астрологи рассказали, как звезды влияют на людей
То, какими качествами обладает человека, зависит от многих факторов. Но влияние звезд также важно учитывать, утверждают астрологи и называют пять самых добрых знаков зодиака.
Астрологи говорят, что Водолеи не способны совершать плохие поступки, поэтому их смело можно назвать самым добрым знаком зодиака. Но это совсем не значит, что представители этого знака зодиака наивные и безответные – они легко дадут отпор. Но делать кому-то что-то назло точно не станут.
Представителей этого знака зодиака сложно заподозрить в корысти, отсутствии душевности и доброты. Но у них есть большая проблема – они слишком открыты, доверчивы и порой даже наивны. В то же время силы на то, чтобы отстоять свои права, у них найдутся. Вопрос только в том, не поздно ли они поймут, что с ними поступили нехорошо.
Ощущения и поведение Рыб в вопросе доброты очень схоже с Водолеем – они не способны умышленно причинить зло и умеют прощать своих врагов. Но стоит отметить, что Рыбы обидчиков просто вычеркивают из своей жизни. Они стараются оказать помощь всем, кому могут помочь, и порой эта инициатива даже гиперболизирована.
Несмотря на их непростой характер, отношение к людям у Скорпиона базируется на доброте. Они очень отзывчивы, с тонкой душевной организацией и способностью помочь, открыто относятся к людям. Но вот от злопамятности им избавиться сложно.
У представителей этого знака зодиака доброта проявляется во многих делах, хоть иногда и завуалировано слегка. Но они четко различают тех, кто заслуживает этой самой доброты, и тех, кто ее не достоин. И на компромисс в этом вопросе они идти не будут.
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