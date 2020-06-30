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Пять самых добрых знаков зодиака

Сегодня, 07:34

Астрологи рассказали, как звезды влияют на людей

То, какими качествами обладает человека, зависит от многих факторов. Но влияние звезд также важно учитывать, утверждают астрологи и называют пять самых добрых знаков зодиака.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Астрологи говорят, что Водолеи не способны совершать плохие поступки, поэтому их смело можно назвать самым добрым знаком зодиака. Но это совсем не значит, что представители этого знака зодиака наивные и безответные – они легко дадут отпор. Но делать кому-то что-то назло точно не станут.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Представителей этого знака зодиака сложно заподозрить в корысти, отсутствии душевности и доброты. Но у них есть большая проблема – они слишком открыты, доверчивы и порой даже наивны. В то же время силы на то, чтобы отстоять свои права, у них найдутся. Вопрос только в том, не поздно ли они поймут, что с ними поступили нехорошо.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Ощущения и поведение Рыб в вопросе доброты очень схоже с Водолеем – они не способны умышленно причинить зло и умеют прощать своих врагов. Но стоит отметить, что Рыбы обидчиков просто вычеркивают из своей жизни. Они стараются оказать помощь всем, кому могут помочь, и порой эта инициатива даже гиперболизирована.

Какие знаки зодиака самые добрые
Какие знаки зодиака самые добрые
Фото: Pexels

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Несмотря на их непростой характер, отношение к людям у Скорпиона базируется на доброте. Они очень отзывчивы, с тонкой душевной организацией и способностью помочь, открыто относятся к людям. Но вот от злопамятности им избавиться сложно.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

У представителей этого знака зодиака доброта проявляется во многих делах, хоть иногда и завуалировано слегка. Но они четко различают тех, кто заслуживает этой самой доброты, и тех, кто ее не достоин. И на компромисс в этом вопросе они идти не будут.

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Источник: Сегодня
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