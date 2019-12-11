Пять советов, как воспитать счастливого ребенка: опыт мамы из Амстердама

В Нидерландах простые вирусы не лечат ничем, кроме парацетамола и мороженого

Оксана Кравцова с дочерью Фото: пресс-служба

Дети в Нидерландах считаются самыми счастливыми. Они свободолюбивы, любознательны и закалены. Своим опытом, как воспитать счастливого ребенка, поделилась Оксана Кравцова, предприниматель и мама девочки Теи. С Сегодня.Lifestyle она поделилась простыми секретами воспитания детей в Амстердаме.

Методы воспитания детей в Китае – смотрите видео:

1. Не кутайте детей

Моя четырехлетка гоняет на велосипеде при температуре +15 в шортах и футболке, надевает дождевик и крутит педали под проливным дождем, носится по площадке без куртки в конце ноября, рассказывает Оксана.

"Дома у нас всегда открыты окна, хотя дочь ходит в трусах. Она привыкла к этому с рождения", – утверждает Кравцова.

2. Избавиться от стерильности

По словам Оксаны, в нидерландских яслях и детсадах дети ползают по ламинату, где другие дети и взрослые ходят в уличной обуви. Детей возят в сады и школы с температурой до 38,5, соплями рекой и умеренным кашлем.

Считается, что чем больше вирусов в детстве, тем крепче иммунитет.

"Простые вирусы не лечат ничем, кроме парацетамола и мороженого. К доктору даже нет смысла ездить – назначают одно и то же по протоколу. Лишь однажды Тее назначили антибиотик, обнаружив при осмотре ушную инфекцию", – говорит Кравцова.

Оксана Кравцова с дочкою на прогулке Фото: пресс-служба

Уровень вакцинированности детей в Нидерландах очень высокий

3. Перестать гнаться за медалями

Оксана призывает дать ребенку возможность быть собой, а не тем, кем родители хотят его видеть. Как говорят в Нидерландах, никто не ходит с соской в университет. А это значит, что если для ребенка так важен этот кусок резинки в 3 года, то зачем воевать и отнимать? То же касается отказа от подгузников, умения читать и вообще всего.

Нидерландцы никогда не рвут жилы, пытаясь пристроить отпрыска-балбеса в институт: он может пойти в колледж и стать плотником, открыв свою студию дизайна и зарабатывая больше экономиста с "вышкой".

Если ребенок провалил экзамены, родители говорят: "Нам очень жаль, что так вышло, но это твое решение. Вот тебе билеты на Бали, чтобы отойти от стресса и придумать, как ты будешь зарабатывать после возвращения". Никто не кладет свою жизнь на алтарь кружков и развивающих активностей.

В конце концов средняя продолжительность жизни в Нидерландах 86 лет – у каждого в запасе есть еще лет 70 на то, чтобы выучиться игре на гитаре или освоить пошив мягких игрушек.

4. Не быть аниматором 24/7

Оксана советует родителям не закупать тонны игрушек, чтобы занять ребенка или компенсировать чувство вины за невовлеченность.

"Хотеть погреть лицо на солнце с бокалом вина – это нормально. Я приучила дочь к тому, что 1-2 раза в день мама выходит на балкон выпить кофе в тишине на 5 минут, приближаться запрещено категорически. В то же время у нас достаточно много общих ритуалов", – рассказывает Кравцова.

5. Иметь ритуалы

С 18:00 на нидерландских площадках нет детей – это время ужина. В 19:00 они идут чистить зубы, слушают сказки и в 19:30-20:00 уже сопят. Не желающие спать могут просто лежать или тихо делать свои дела. Вечер – это личное время родителей.

Школа начинается в 8:30, опоздание на 5 минут отмечается в системе как отсутствие, а пропуск школы без предупреждения о сильной болезни грозит штрафом в 100 евро за каждый пропущенный день. Если пропусков больше установленного лимита, за родителей возьмутся социальные службы. Каждый ребенок имеет конституционное право на образование, и родители, не приводя в школу, отбирают это право.

"Рутинность и системность дается мне сложнее всего, ведь я творческий человек, но я вижу, насколько хорошо это влияет на дочку. Четкие алгоритмы – островок надежности для эмоциональных детей", – рассказывает Оксана.

Оксана Кравцова с семьей Фото: пресс-служба

Кравцова рассказала, что декретный отпуск в Нидерландах составляет всего четыре месяца, включая дородовой период, после чего либо женщина выходит на работу, либо с ней прерывают контракт.

"Зачастую после рождения ребенка отец и мать снижают количество рабочих часов, чтобы 1 день в неделю с ребенком был один из родителей, таким образом, малыш находится в детском саду всего 3 дня в неделю", – говорит молодая мама.

В Нидерландах нет государственных детсадов, а стоимость частного составляет почти 100 евро в день, но если работают оба родителя, государство компенсирует часть средств за детский сад. Стоимость работы бебиситтера – 10 евро в час. Результатом становится вписывание ребенка в свою жизнь, а не наоборот, подытожила Кравцова.

Тем временем мы выяснили, как качественно пoдгoтoвитьcя к Новому году с ребенком: советы по развитию и мотивации.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.