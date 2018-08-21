Пять советов психолога, как улучшить отношения супругов после 10 лет брака

В отношениях должно появиться слово "нет"

Работайте над отношениями. Фото: pixabay

Некоторые пары могли бы повторить вместе с героями Джонатана Сафрана Фоера: "Жизнь кипела вокруг нас, но не между нами". Если вашим отношениям уже не первый год, тогда, вероятно, вы сталкивались с такими мыслями: "мой брак скучный", "в нем не осталось ни капли страсти", "я не чувствую эмоциональной близости с ним/ней", "наша сексуальная жизнь напоминает поездку на Бали – раз в год", "он/она меня не ценит, если бы ценил, тогда хотя бы отвечал/-ла на элементарные просьбы", "я чувствую, что нашему браку пришел конец", "мы живем как бы "мимо" – не встречаемся, не говорим о чувствах как раньше; мы как два незнакомца в метро, которые только едут в одном вагоне", "мне нравится моя коллега на работе, у нее грудь плотнее, а у жены изменилась фигура", "если бы он смог подтянуть живот".

Знакомы ли вам эти мысли? Звучал ли у вас похожий внутренний монолог? Ответы на эти вопросы знает психолог Вячеслав Халанский.

"Во время психологических консультаций с клиентами я обнаружил: преодоление кризиса 10 лет в браке требует гораздо больше усилий, чем в начале семейной жизни", – говорит он и рассказывает, как преодолеть этот кризис.

Возьмем за основу следующую периодизацию в отношениях:

1. Люди женятся.

2. Рождают детей.

3. Много работают.

4. Дети растут.

5. Взрослеют и уходят из дома.



До четвертого этапа проходит приблизительно 10 лет. К этому времени можно обнаружить, что страсть в отношениях поутихла и невидимо ширится пропасть. Почему? В первые четыре этапа, как правило, женщина занята ребенком, муж – зарабатыванием денег. На третьем этапе недопонимание еще и усиливается, так как: а) оба заняты работой; б) у каждого свои обязанности; в) работа постепенно становится вторым домом, а может, и первым. Это эмоционально отдаляет супругов, интеракции забирают много энергии.

Особенно если один из супругов заболевает – это серьезно сказывается на отношениях. Представьте, что пробуете ходить только на одной ноге. Нагрузка на одного из супругов в разы увеличивается. Если ничего не предпринимать на первых четырех этапах, то, дойдя до пятого, вы обнаруживаете полную пустоту. Известны случаи, когда супруги преодолели этот сложный этап – и развелись.

Итак, как же сохранить здоровые отношения с партнером?



1. Подумайте, какие роли в браке вы выполняете. Роль каждого партнера формируется в начале брака. Мотивы для построения отношений бывают разные: "хочу помочь/спасти другого от одиночества", "испытываю страх остаться в одиночестве, поэтому не сказал/-ла нет"...

Какими мотивами руководствовались вы? Выбранные в начале супружеских отношений роли напоминают движение поезда по одним и тем же рельсам. Как-то женщина на консультации сказала: "Я вдруг поняла, что привыкла все делать за мужа", а он, в свою очередь, привык ожидать инициативу со стороны жены. В браке не должно быть роли мамы для мужа или папы для жены. Помните, что выбранные изначально роли потом всегда в заданном направлении дерево вашего брака. Не тяните на себе все. Соотношение в нагрузке между супругами должно стать 50/50. Если оно, например, 90/10 – вы устанете, будете чувствовать себя измотанными, выгоревшими.

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2. Решайте давно нерешенные проблемы и учитесь прощать друг друга. Непрощение в отношениях напоминает бездонную пропасть, которая растет с катастрофической скоростью. Непрощение – это незавершенный диалог. Чего тогда стоит положение в обществе, достаток, видимость успеха, если супругам сложно общаться? Помните: хорошие люди не делают меньше ошибок – просто они умеют извиняться.

3. Начните проводить время вместе, разделяя интересы. Для гармоничных отношений нужно обоюдное и активное вовлечение в общение. Делайте что-то вдвоем. Как минимум – вместе гулять и общаться. Если будете избегать трудностей в отношениях, тогда вы избегаете и решения проблемы. Не стесняйтесь говорить о своих чувствах: о том, что вам не нравится в ваших отношениях, о конфликтах, которые случаются чаще и чаще, о том, что секс перестал приносить вам удовольствие, а возможно, вы никогда не признавались, что не испытывали оргазм – и с этим надо что-то сделать.

Помните про закономерность: если вы будете реже проводить время с супругом/супругой, то ровно пропорционально начнете проводить больше времени с коллегами по работе, в поездках, на тренингах.

4. Говорите партнеру хотя бы три раза в день о том, что вы чувствуете. О чем я? Мы со временем привыкаем говорить то, что другой хотел бы от нас услышать. Причина в страхе услышать крик супруга или обидеть супругу; страх признать, что я себя потерял/-ла уже не первый год. Подобное поведение рождает много других страхов и тревог, нередки случаи панических атак. Говорите друг другу правду о чувствах. Если вам не нравится делать то, что вам предлагают – скажите об этом.

В отношениях должно появиться слово "нет". Всегда говорить "да" – плыть по течению, направляться без внутреннего согласия, своего решения.

5. Удовлетворяйте потребности друг друга. Слушайте. Уточняйте, правильно ли поняли друг друга. Каждый день задавайте себе вопрос: знаю ли я потребности жены/мужа; могу ли говорить о потребностях открыто? Какую просьбу последний раз вы удовлетворяли? Когда это было? О чем говорит ваша супруга уже три месяца, а вы продолжаете переносите это на завтра?

Если начнете выполнять эти советы в виде заданий, то достигните качественных отношений и сохраните их на протяжении многих лет брака. Напомню слова из романа Фоера "Вот Я", где описывается жизнь семьи, в которой отношения начали рушиться: "Единственный способ сохранить что-то поблизости – удерживать. Цепляться. Валить наземь, как Яков ангела, и не давать вырваться. То, с чем больше не борешься, упускаешь. Любовь – не мир. Любовь – борьба".

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