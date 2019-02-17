Пять способов испортить себе жизнь

Чего не стоит делать, чтобы не жалеть впоследствии

Пять способов испортить себе жизнь Фото: Pixabay

Лариса Парфентьева, мотивационный спикер, писательница, автор бестселлера "100 способов изменить жизнь" рассказала, как можно стать счастливее и как делать не нужно, чтобы не испортить себе жизнь на конференции TED. Вот ее пять способов испортить себе жизнь – то есть пять деструктивных утверждений:

1. Думать, что ты будешь жить вечно

Ведь никто не знает, когда жизнь должна закончиться. Не известно, наступит ли завтра для каждого конкретного человека. Как сказал Джек Воробей, "Стоит разочек умереть – и приоритеты тут же меняются".

2. Работать на нелюбимой работе

Отдайся потоку и сдайся огоньку творчества, который есть внутри тебя. Именно так автор перестала быть журналистом и стала писателем.

3. Пытаться все объяснять головой и не верить в магию

Книги, картины, стихи, песни – что это? С точки зрения прагматизма это абсолютно бесполезные вещи. Искусство в целом. Потому что это магия творчества. Прошлое изменить невозможно. Но можно изменить свое будущее прямо сейчас.

4. Хотеть нравиться всем

Это верный ключ к провалу. Потому что нравиться всем невозможно, а если ваши действия или мысли зависят от чьего-то мнения – это печально. С какой стати мнение мифической Марьи Ивановны важнее, чем ваша реализация, скажем? Или ваше собственное мнение?

5. Не замечать, что тебя любят

Нам кажется, что если нас любят, человек должен делать какие-то подвиги. На самом деле настоящая любовь – это когда вы женаты 20 лет и человек, пока ты спишь, поправляет тебе одеяло. Или чистит для тебя вареное яйцо. Просто цените это и замечайте.

Ранее мы писали о нескольких буддийских истинах, которые сделают вашу жизнь проще.

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