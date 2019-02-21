Пять типов мужчин, с которыми нельзя строить долгосрочные отношения

Будьте внимательны при выборе избранника

5 типов мужчин, с которыми нельзя строить долгосрочные отношения Фото: Pixabay

Есть много умных, достойных во всех отношения представителей сильного пола. Но есть и такие, с которыми попытка построить отношения заведомо провальная. Чтобы не кусать потом локти и не тратить свое время зря, присмотритесь повнимательнее к своему потенциальному избраннику, и если обнаружили в нем один из этих типов – уносите ноги. Вы достойны лучшего.

Итак, кто они, эти "опасные" типы мужчин?

Зависимый от алкоголя/наркотиков/компьютерных или азартных игр

Если он уже такой на момент, когда вы встретились, скорее всего, это уже диагноз. И требует профессионального лечения у специалистов. И никакая большая любовь, ваши уговоры или угрозы не помогут. Лучше спасать не его, а себя, и как можно скорее выходить из этих отношений. Это самый тяжелый случай из всех (пожалуй, кроме тирана). Потому что счастливых жен алкоголика или наркомана практически не бывает. А сломанных судеб и психики детей от таких отношений – сколько угодно.

Маменькин сынок

Это может быть и 30, и 40-летний взрослый мужчина, но настолько инфантильный, нерешительный или зависимый психологически от родителей (от мамы чаще всего), что стать полноценным главой семьи и взять на себя ответственность за вас обоих он просто не в состоянии. Кстати, частенько маменькины сынки бывают "по совместительству" еще и алкоголикам или игроманами, поскольку не в состоянии справляться с "бременем жизни" нормальными способами.

Женатик

По статистике, только 2% женатых мужчин уходят от жены к любовнице. И только 15% девушек осознанно выбирают позицию любовницы, четко понимая, на что идут. В остальных случаях все заканчивается печально для девушки, которую угораздило влюбиться в окольцованного красавца. Ведь она надеется, что его супруга – явление временное, и он рано или поздно будет принадлежать только ей.

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На практике же ей достается только заниженная самооценка, постоянное ощущение одиночества (ведь праздники и выходные женатый мужчина будет проводить все равно с семьей), психическое напряжение от "тайной жизни", и так далее. А компенсация в виде материальной помощи или подарков рано или поздно перестает приносить удовлетворение.

Неудачник и нытик

Это именно тот экземпляр, у которого вечно нет денег, вечно кто-то виноват в его проблемах и "временных трудностях". Он непризнанный гений только в своих глазах, по факту – просто лодырь и лентяй. Часто безработный или работу меняет слишком часто. Если молодой-симпатичный, часто становится альфонсом – жить за чужой счет не считает зазорным и использовать кого-то в своих целях ни разу такого мужчину не смущает. В любом случае, связаться с таким типом означает нажить себе проблем.

Тиран и абьюзер

Очень опасный тип мужчин. Брутальный мачо поначалу, очень часто становится агрессивным типом впоследствии. И уже без романтики. Сначала он покровительствует и оберегает, иногда слишком уж сильно, а затем это перерастает в тотальный контроль и террор, эмоциональное (а иногда и физическое) насилие и разрушение личности своей партнерши. И избавиться от такого – не такое простое дело. На начальных этапах его легко распознать по сверхзаботе, тысяче вопросов "как провела день, где ты, с кем ты" и желание занять собой все ваше свободное время.

На самом деле таких типов мужчин гораздо больше, с которыми не стоит даже пытаться что-то построить. Лучше присмотреться получше изначально, прислушаться к своей интуиции и если вас что-то смущает в новом знакомом – не спешите переходить к более близким отношениям. Чем раньше выявить и отсеять "непригодного" кандидата, тем больше вероятности, что вам встретится достойный во всех смыслах партнер.

Напомним, ранее мы рассказывали о семи привычках людей, изменяющих своим партнерам.

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