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Пятница 13-е: какие знаки зодиака почувствуют влияние больше всего

В эзотерике 13 символизирует новый жизненный цикл с новыми возможностями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:25
На какие знаки зодиака пятница 13-е повлияет больше всего
На какие знаки зодиака пятница 13-е повлияет больше всего
Фото: Pexels

Сегодняшний день можно считать по праву необычным и даже немного мистичным. День пятница, 13-е окружен различными суевериями, знаками и тайнами. Но, оказывается, наибольшее влияние она оказывает на три знака зодиака, каких именно – читайте далее.

Откуда происходят поверья и суеверия – смотрите видео:

Овен

В последнее время вы слишком много работали и даже сейчас не сдаете позиции. Пятница, 13-е для вас будет сложным и эмоциональным днем. Вы можете почувствовать раздражительность ко всем и дикую усталость.

Воспримите это как знак, что вам нужно немного остановиться и отдохнуть.

Лев

Пятницу, 13-е Львам лучше провести в одиночестве, чтобы не допустить событий, которые потом придется исправлять. Если вы все же вынуждены проводить переговоры, посещать мероприятия, тогда постарайтесь расслабиться, выдохнуть и не нервничать лишний раз. Вечер можно провести с семьей – они сегодня ваша опора.

Близнецы

Для Близнецов пятница, 13-е будет слишком эмоциональным днем, когда не все будет получаться гладко, а посторонние люди будут только раздражать. Все в ваших руках: не хотите разговаривать с человеком – не нужно, а если все же обязаны поддержать разговор – сделайте это быстро и сдержанно и занимайтесь своими делами. Повседневные задачи вас сегодня будут даваться сложнее, но к вечеру все пройдет.

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Интересно, что если говорить про эзотерику, то число 12 имеет больше оснований на то, чтобы считаться "неудачным днем", ведь оно играет роль завершающего цикла – 12 знаков зодиака, 12 делений циферблата, 12 месяцев в году. Тогда, как 13 символизирует новый жизненный цикл с новыми возможностями. Поэтому, скорее всего, с опаской ждут пятницу, 13-е те, кто боится перемен и бояться принимать в свою жизнь что-то новое.

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Источник: Сегодня
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