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Работа дома: пять правил, чтобы повысить свою эффективность

Четко разделяйте время для работы и отдыха

Анна Ковпак
Сегодня, 18:26

Карантин и самоизоляция просто не оставляют шансов, кроме как научиться работать из дома. Этот вариант подходит далеко не всем, ведь у каждого свои привычки, условия и специфика работы. Но нужно уметь приспосабливаться, чтобы оставаться в потоке. Поэтому мы подобрали пять правил, которые помогут вам повысить свою эффективность, работая дома.

1. Одевайтесь как взрослый

Со стороны может показаться, что внешний вид для работы дома не имеет никакого значения, но это не так. Чтобы делать хорошо свою работу, необходимо и выглядеть хорошо. Это не значит, что нужно надевать костюм и выглаженную рубашку, но переодеть пижаму или халат точно нужно. Вы ведь не школу прогуливаете, а идете хоть и в соседнюю комнату, но на работу.

Работая дома, не отвлекайтесь на бытовые вопросы
Работая дома, не отвлекайтесь на бытовые вопросы
Фото: freepik.com

Это на психологическом уровне настраивает вас на работу, а соответственно, и повышает вашу эффективность.

2. Информационная диета

Если ваша работа напрямую не связана с соцсетями, тогда, принимаясь за работу, отключайте все уведомления, чтобы они вас не отвлекали. Иначе вы можете надолго зависнуть на ленте, захотев лишь посмотреть один пост. Кроме соцсетей, есть и другие ресурсы, которые способны завлечь своим контентом и надолго отодвинуть сдачу вашего проекта или продлить рабочий день.

Сядьте на информационную диету:

  • выделите определенное время для того, чтобы разобрать почту и деловую переписку;
  • на время, отведенное для работы, отключайте все соцсети и уведомления;
  • никакого телевизора и радио для фона;
  • можете составить рабочий плейлист – музыка, которая вас вдохновляет, но как только почувствуете, что она вас отвлекает – выключаете незамедлительно;
  • не общайтесь по телефону в рабочее время по личным вопросам – можете предупредить своих родных, что будете заняты.

3. График всему голова

Когда вы работаете дома, то это совсем не означает, что ваш день проходит как попало. Если у вас на работе есть определенный график, например с 9 до 18, – отлично, придерживайтесь его. А если такого нет, установите его сами, иначе рискуете работать с самого утра и до позднего вечера.

Согласно результатам различных исследований, первые три часа работы самые продуктивные. Поэтому постарайтесь на это время запланировать решение самых сложных задач. Кроме того, в первой половине дня не так много отвлекающих факторов, поэтому легче сфокусироваться на приоритетных делах.

Как не набрать лишнего веса, когда работаешь дома – смотрите видео:

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Вы должны четко знать, когда закончите работу. И после этого времени не браться ни за какие задачи, а отдыхать. Это время необходимо четко разграничивать и придерживаться установленного порядка.

4. Четкий план повысит эффективность

Чтобы все успевать и ничего не забывать, важно составлять четкий план на каждый день. Тут каждый человек будет придерживаться своих правил, но важно указать в списке следующее:

  1. Все дела, которые нужно успеть за день.
  2. Приоритетные задачи.
  3. Дедлайн для каждой задачи.

5. Займитесь спортом

Если вы будете целый день сидеть дома за компьютером или бумагами, то очень быстро начнете чувствовать себя уставшим из-за того, что целый день без движения. Если раньше вы тратили энергию, чтобы добраться до офиса, то, работая дома, вы этого лишаетесь. Безусловно, в этом есть свои плюсы, но физическая активность важна.

Сидячая работа – одна из причин развития остеохондроза
Сидячая работа – одна из причин развития остеохондроза
Фото: freepik.com

Пользуясь тем, что вы дома, старайтесь выделять немного времени на небольшую разминку для глаз, спины, шеи. Можете даже включить эти небольшие перерывы в свой график. А утром до работы или вечером после нее проведите полноценную тренировку. Это даст вам необходимую физическую нагрузку и взбодрит после пассивного сидения на одном месте.

Тем временем мы выяснили, почему мотивация не работает: две главные причины.

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Источник: Сегодня
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