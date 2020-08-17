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Радиоведущая Маша Виноградова: "Я всегда даю дочке право выбора"

Телеведущая рассказала, как совмещает материнство и работу

Счастливой мамой быть возможно, если женщина будет находить время для себя, своего хобби и делать то, что приносит удовольствие. Сегодня.Lifestyle расспросили известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

Героинями нашей спецрубрики Happy mama уже стали управляющая ресторанами "Семьи Димы Борисова" Лена Борисова, дизайнер Катя Сильченко, украинская модель Таня Рубан, учредительница благотворительного фонда "Таблеточки" Оля Кудиненко, а также юрист, блогер Инна Мирошниченко и певица Джамала.

Сегодня о своем опыте материнства рассказала теле- и радиоведущая, мама девочки Майи Маша Виноградова.

Маша Виноградова с дочерью Майей Фото: пресс-служба

Маша, как изменилась ваша жизнь с появлением дочери?

Жизнь изменилась только в лучшую сторону. С ролью мамы я свыклась в ту же секунду, когда взяла Майю на руки в родзале. Ну и все, это была любовь с первого взгляда, с первого прикосновения.

В эмоциональном плане стало ярче, богаче, стало больше любви. Фактически мой быт не сильно изменился, так как я через три недели после родов уже вышла на работу. Материнство не выбило меня из профессиональной колеи, а наоборот – обогатило и вдохновило. Долгого этапа привыкания у меня просто не было.

Вы – мама, жена, теле- и радиоведущая, вас также можно увидеть на светских мероприятиях. Как удается совмещать все эти сферы жизни и находить баланс?

Я обману вас, если скажу, что нахожусь в правильном и идеальном балансе, что у меня хватает на все времени. Конечно же, это не правда, на все времени катастрофически не хватает! И в разные периоды мой фокус внимания держится на различных сферах и вещах.

Маша Виноградова с мужем и дочерью Фото: пресс-служба

Мне повезло – я научилась концентрироваться на тех задачах, людях, местах, где я нахожусь в данный момент. Как только я выхожу из комнаты, я забываю обо всем, что там происходило и могу переключиться на другой вид деятельности. Такой формат меня очень устраивает и помогает приближать к желаемому балансу. Секрет в том, чтобы уметь быстро переключаться.

Как находите время на себя и свои увлечения? Вам кто-то помогает с ребенком?

Просто беру и нахожу. Мне кажется, что нужно уметь себе честно признаваться в том, чего ты хочешь сейчас. Если ты хочешь поехать, забрать ребенка из сада и провести с ним вечер – классно! А если ты едешь и думаешь, что хочется покататься на вейксерфе или встретиться с подружкой выпить кофе, то это нечестно, ведь в результате ты не проведешь время на 100% с ребенком и будешь недовольна. Нужно действительно выбирать то, чего тебе хочется в данный момент, и научиться не корить себя за этот выбор, принимать его и понимать, что ты это делаешь для того, чтобы круто зарядиться энергией и эмоциями, а потом приехать и отдать это семье.

Нужно действительно выбирать то, чего тебе хочется в данный момент, и научиться не корить себя за этот выбор

Для того, чтобы у меня было время и возможность жить по таким принципам, у меня есть родители, которым я доверяю на все 100%. Они любят проводить время с Майей. Если я или муж не успеваем забрать дочь из садика, родители всегда могут подстраховать нас. Она обожает дедушку и бабушку, а мы спокойны и рады, что не нужно прибегать к услугам няни.

Вы в отличной физической форме. Как вы этого достигаете – диеты, специальное питание, спорт?

Спасибо большое за "прекрасную физическую форму". Я против диет! Абсолютно не понимаю этой системы, верю в правильное и сбалансированное питание и верю в спорт. Это должно превратиться в образ жизни, который не будет тебя напрягать, ты не будешь постоянно об этом думать, а просто жить в этом режиме.

Маша Виноградова Фото: instagram/vynogradova

Я стараюсь делать так, что если хочется сладкого, оставляю на первую половину дня, а не на ночь, точно так же и фрукты. Обедаю правильно, но так, чтобы было вкусно. Ужинаю обязательно легко и никакой фруктозы и сахара не употребляю. Сейчас планирую попробовать интервальное питание (не путать с интервальным голоданием).

Находите время на свидания с мужем или поездки только вдвоем? Или это стало непозволительной роскошью?

Не бывает непозволительной роскоши и неисполнимых желаний. Если это искреннее желание, если мне правда хочется это сделать – всегда найду вариант, как это реализовать. С появлением Майи у нас никогда не стоял вопрос, что мы не можем себе позволить распоряжаться своим временем и оставаться вдвоем. К счастью, у нас есть феноменальная поддержка и мы всегда можем вдвоем с мужем провести вечер, выходные и даже улететь в отпуск на 10 дней.

Не бывает непозволительной роскоши и неисполнимых желаний

Этим летом мы, наоборот, никуда не полетели из-за работы, а бабушка и дедушка увезли внучку с собой на море на три недели. Каждый день мы созванивались с Майей по телефону, она скучала, но с моря уезжать не хотела.

Каких главных правил в воспитании дочери вы придерживаетесь? И используете ли те методы, какими воспитывали вас родители?

Я всегда даю дочке право выбора: узнаю, что она хочет надеть, что хочет поесть, когда она это хочет сделать. То есть, важно понимать, что она человек, у которого есть свои желания, потребности, настроение, ощущения.

Маша Виноградова с дочерью Фото: пресс-служба

Очень хочу научиться больше ее слушать и слышать, ориентироваться не на расписание — завтрак, обед, ужин, а на внутренние ощущения. Также я всегда разговариваю с ней, как со взрослым человеком, и только если ей что-то становится совсем непонятно и она переспрашивает, объясняю более простым и доступным языком. И мне нравится, как это на нее влияет – она тоже начинает общаться в такой же форме.

Вы читаете какую-то профессиональную литературу на тему воспитания детей или, возможно, советуетесь с психологом, подругами?

Читала какую-то литературу, когда была еще беременна. После родов уже ничего не читала. У многих моих подруг дети приблизительно такого же возраста, и одна из них сильно увлекается детской психологией, у другой свой частный садик, который работает по методике Монтессори. Поэтому у меня есть, с кем посоветоваться, они могут поделиться информацией, исходя из своего опыта, и мне всегда интересно наблюдать как они общаются со своими детьми.

Я скорее считываю вот такие моменты, смотрю как другие родители общаются со своими детьми, пытаюсь перенять какие-то нюансы, которые мне очень импонируют. Я отслеживаю, что мне не нравится и веду ли я себя таким образом, а если веду, то прорабатываю и избавляюсь от этого.

Я считаю себя счастливой мамой, и каждая женщина, у которой есть ребенок, – счастливая женщина

Какие традиции есть в вашей семье? Где вы любите бывать вместе и проводить время, когда собирается вся семья.

Мы стараемся, хотя бы один день в неделю проводить так, как хочет Майя. Чаще всего это выходной день. То есть, мы в течение недели планируем. Она набрасывает нам варианты, к обусловленному дню собирает все в одно, и с утра до вечера мы проводим день так, как она мечтала.

Муж Маши Виноградовой с дочерью Фото: пресс-служба

Наверняка у вас, как у каждой мамы, бывают дни, когда вы чувствуете себя опустошенной, измотанной и лишенной энергии. Какие методы или способы восстановления сил вы используете?

Конечно, бывают такие дни. В этот момент главное — понять, чего ты хочешь, затем сделать это, чтобы восстановить энергию, и потом уже идти с новыми силами в бой!

Вы считаете себя счастливой мамой? Что посоветуете тем женщинам, у кого произошло материнское выгорание?

Конечно, я считаю себя счастливой мамой, и каждая женщина, у которой есть ребенок, – счастливая женщина.

Что делать, если произошло выгорание? На мой взгляд, у вас не может произойти выгорания по отношению к вашему ребенку. Вы можете выгореть с каким-то рабочим проектом, можете выгореть с личными вопросами и ситуациями, но нужно четко поставить границы, что ты выгорел не по отношению к своему ребенку и к материнству. Где-то в другом месте сосут твою энергию — важно понять в каком и прекратить этот процесс. Тогда вы будете снова рады своему ребенку, произойдет перезагрузка. Реализуйте свои желания: сделайте маникюр, встретьтесь с друзьями, наполнитесь силами, и все станет на свои места. Потому что выгореть от материнства просто невозможно.

Все подробности в спецтеме Happy mama

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