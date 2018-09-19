Растущая Луна в сентябре: как привлечь удачу и что нельзя делать в эти дни

В этом месяце растущая Луна будет продолжаться с 17 сентября по 24 сентября

Растущая Луна. Фото: pixabay

Уже два дня, как начался период растущей Луны в сентябре текущего года. Но, важно не путать время растущей Луны с молодой Луной. Молодая Луна — это период от Новолуния до видимости Луны на 50%. Растущая Луна — это период роста Луны от ее видимости наполовину до полной Луны, то есть Полнолуния.

Растущая Луна в сентябре будет продолжаться с 17 сентября по 24 сентября 2018. За это время важно сделать важные действия, которые помогут привлечь в вашу жизнь удачу, ведь это важное время:

С ростом Луны увеличивается количество энергии и сил. Есть шанс притянуть желаемое в свою жизнь. Можно начинать новые дела, проекты. Важно быть активными, подвижными, заниматься важными делами и спортом. Это время максимальной активности, наполненности и многих возможностей. Растущая Луна — это время большой удачи

Именно на растущей Луне у нас есть шанс осуществить все задуманное. Это самое продуктивное время в Лунном календаре.

Сейчас у людей максимум возможностей, сил, ресурсов и удачи для реализации своих мечтаний. На растущей Луне можно притянуть удачу.

Что можно делать на растущей Луне:

начинать новые дела

быть активными, заниматься спортом

хорошо питаться, так как вся энергия уйдет в движение

заниматься важными делами на работе

путешествовать

оздоравливать организм, повышать иммунитет

ставить перед собой цели и идти к ним

искать работу, менять место работы

венчаться, жениться, начинать отношения

стричься, краситься

создавать что-то новое

мечтать, планировать, ставить цели

Чего нельзя делать на растущей Луне:

лениться, проявлять пассивность

голодать, не высыпаться

пускать жизнь на самотек

жаловаться на судьбу, озвучивать плохие мысли

ссориться, выяснять отношения

рубить деревья, срывать цветы

Как привлечь удачу на растущую Луну?

Чтобы привлечь деньги, на растущей Луне можно делать ритуалы на денежную удачу. Каждый день пересчитывайте деньги в своем кошельке на растущей Луне. В этот период можно приобрести или сделать талисман на денежную удачу.

Чтобы привлечь любовь, на растущую Луну нужно поставить на подоконник вазу с фруктами и медом и стакан воды. Через сутки выпейте эту воду и потихоньку начинайте кушать сладости. Так вы наполнитесь лунной энергией и это притянет к вам любовь.

Чтобы быть успешнее, на растущей Луне нужно обязательно планировать, записывать свои цели и делать шаги навстречу своему успеху.

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