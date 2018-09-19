Растущая Луна в сентябре: как привлечь удачу и что нельзя делать в эти дни
В этом месяце растущая Луна будет продолжаться с 17 сентября по 24 сентября
Уже два дня, как начался период растущей Луны в сентябре текущего года. Но, важно не путать время растущей Луны с молодой Луной. Молодая Луна — это период от Новолуния до видимости Луны на 50%. Растущая Луна — это период роста Луны от ее видимости наполовину до полной Луны, то есть Полнолуния.
Растущая Луна в сентябре будет продолжаться с 17 сентября по 24 сентября 2018. За это время важно сделать важные действия, которые помогут привлечь в вашу жизнь удачу, ведь это важное время:
- С ростом Луны увеличивается количество энергии и сил.
- Есть шанс притянуть желаемое в свою жизнь.
- Можно начинать новые дела, проекты.
- Важно быть активными, подвижными, заниматься важными делами и спортом.
- Это время максимальной активности, наполненности и многих возможностей.
- Растущая Луна — это время большой удачи
Именно на растущей Луне у нас есть шанс осуществить все задуманное. Это самое продуктивное время в Лунном календаре.
Сейчас у людей максимум возможностей, сил, ресурсов и удачи для реализации своих мечтаний. На растущей Луне можно притянуть удачу.
Что можно делать на растущей Луне:
- начинать новые дела
- быть активными, заниматься спортом
- хорошо питаться, так как вся энергия уйдет в движение
- заниматься важными делами на работе
- путешествовать
- оздоравливать организм, повышать иммунитет
- ставить перед собой цели и идти к ним
- искать работу, менять место работы
- венчаться, жениться, начинать отношения
- стричься, краситься
- создавать что-то новое
- мечтать, планировать, ставить цели
Чего нельзя делать на растущей Луне:
- лениться, проявлять пассивность
- голодать, не высыпаться
- пускать жизнь на самотек
- жаловаться на судьбу, озвучивать плохие мысли
- ссориться, выяснять отношения
- рубить деревья, срывать цветы
Как привлечь удачу на растущую Луну?
Чтобы привлечь деньги, на растущей Луне можно делать ритуалы на денежную удачу. Каждый день пересчитывайте деньги в своем кошельке на растущей Луне. В этот период можно приобрести или сделать талисман на денежную удачу.
Чтобы привлечь любовь, на растущую Луну нужно поставить на подоконник вазу с фруктами и медом и стакан воды. Через сутки выпейте эту воду и потихоньку начинайте кушать сладости. Так вы наполнитесь лунной энергией и это притянет к вам любовь.
Чтобы быть успешнее, на растущей Луне нужно обязательно планировать, записывать свои цели и делать шаги навстречу своему успеху.
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