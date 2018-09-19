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Растущая Луна в сентябре: как привлечь удачу и что нельзя делать в эти дни

В этом месяце растущая Луна будет продолжаться с 17 сентября по 24 сентября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:51
Растущая Луна. Фото: pixabay
Растущая Луна. Фото: pixabay

Уже два дня, как начался период растущей Луны в сентябре текущего года. Но, важно не путать время растущей Луны с молодой Луной. Молодая Луна — это период от Новолуния до видимости Луны на 50%. Растущая Луна — это период роста Луны от ее видимости наполовину до полной Луны, то есть Полнолуния.

Растущая Луна в сентябре будет продолжаться с 17 сентября по 24 сентября 2018. За это время важно сделать важные действия, которые помогут привлечь в вашу жизнь удачу, ведь это важное время:

  1. С ростом Луны увеличивается количество энергии и сил.
  2. Есть шанс притянуть желаемое в свою жизнь.
  3. Можно начинать новые дела, проекты.
  4. Важно быть активными, подвижными, заниматься важными делами и спортом.
  5. Это время максимальной активности, наполненности и многих возможностей.
  6. Растущая Луна — это время большой удачи

Именно на растущей Луне у нас есть шанс осуществить все задуманное. Это самое продуктивное время в Лунном календаре.

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Сейчас у людей максимум возможностей, сил, ресурсов и удачи для реализации своих мечтаний. На растущей Луне можно притянуть удачу.

Что можно делать на растущей Луне:

  • начинать новые дела
  • быть активными, заниматься спортом
  • хорошо питаться, так как вся энергия уйдет в движение
  • заниматься важными делами на работе
  • путешествовать
  • оздоравливать организм, повышать иммунитет
  • ставить перед собой цели и идти к ним
  • искать работу, менять место работы
  • венчаться, жениться, начинать отношения
  • стричься, краситься
  • создавать что-то новое
  • мечтать, планировать, ставить цели

Чего нельзя делать на растущей Луне:

  • лениться, проявлять пассивность
  • голодать, не высыпаться
  • пускать жизнь на самотек
  • жаловаться на судьбу, озвучивать плохие мысли
  • ссориться, выяснять отношения
  • рубить деревья, срывать цветы

Как привлечь удачу на растущую Луну?

Чтобы привлечь деньги, на растущей Луне можно делать ритуалы на денежную удачу. Каждый день пересчитывайте деньги в своем кошельке на растущей Луне. В этот период можно приобрести или сделать талисман на денежную удачу.

Чтобы привлечь любовь, на растущую Луну нужно поставить на подоконник вазу с фруктами и медом и стакан воды. Через сутки выпейте эту воду и потихоньку начинайте кушать сладости. Так вы наполнитесь лунной энергией и это притянет к вам любовь.

Чтобы быть успешнее, на растущей Луне нужно обязательно планировать, записывать свои цели и делать шаги навстречу своему успеху.

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Источник: луна.net
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