Раздражительность и депрессия у мужчин: чем грозит дефицит тестостерона

Кандидат медицинских наук назвал главные психологические симптомы

Тестостерон важен не только для либидо мужчины и крепких мышц, снижение уровня этого гормона важно для всего организма и может иметь катастрофические последствия для мозга, говорит кандидат медицинских наук Евгений Шагов. В Facebook он назвал психологические симптомы, которые возникают при дефиците тестостерона.

1. Раздражительность

Нервозность, несдержанность, повышенная психоэмоциональная возбудимость и угрюмость могут быть не только настроением, а и важным сигналом о гормональном дисбалансе. Исследования показывают, что заместительная гормональная терапия снижает раздражительность и беспокойство, восстанавливает психологическое равновесие.

2. Утрата веры в себя

Наиболее частым поводом для приема тестостерона среди мужчин в США является ухудшение общего самочувствия и потеря уверенности в себе. Восстановление оптимального уровня тестостерона устраняет эти симптомы.

Как распознать депрессию у мужчин Фото: Pexels

3. Депрессия

Подавленное состояние часто возникает в связи со снижением уровня ряда гормонов. Тестостерон входит в их число. Исследования свидетельствуют о том, что восстановление уровня тестостерона эффективно устраняет симптомы депрессии.

4. Тревожность

Тревожность является состоянием, которое крайне чувствительно к уровню тестостерона. Клинические испытания показывают эффективное снижение тревожности при заместительной терапии по восполнению уровня тестостерона.

Как справится с тревогой Фото: Pexels

5. Нарушение памяти с возрастом

Снижение когнитивных функций также является симптомом гормонального дисбаланса. Исследования отмечают позитивный эффект по восстановлению памяти и улучшению работоспособности мозга у мужчин после приема тестостерона.

Когда стоит обратиться к специалисту: главные симптомы

снижение либидо,

ухудшение потенции,

потеря мышечной массы,

увеличения объема талии,

гинекомастия,

хроническая усталость,

потеря выносливости,

синдром апноэ во сне,

апатия, безынициативность.

"Не откладывайте заботу о себе на потом, гормональный баланс — это ваш молодой внешний вид и сила сейчас и ваше здоровье в будущем. Поддержание оптимальных показателей гормонального фона на уровне молодого организма — это постоянная работа над лучшим завтра, залог крепкого здоровья и гарантия того, что паспортный возраст не сможет определять, когда наступит старость", – подытожил Шагов.

Что такое гормон радости – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как позаботиться о своем психическом здоровье: пять полезных привычек на каждый день.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться