Раздражительность и депрессия у мужчин: чем грозит дефицит тестостерона
Кандидат медицинских наук назвал главные психологические симптомы
Тестостерон важен не только для либидо мужчины и крепких мышц, снижение уровня этого гормона важно для всего организма и может иметь катастрофические последствия для мозга, говорит кандидат медицинских наук Евгений Шагов. В Facebook он назвал психологические симптомы, которые возникают при дефиците тестостерона.
Нервозность, несдержанность, повышенная психоэмоциональная возбудимость и угрюмость могут быть не только настроением, а и важным сигналом о гормональном дисбалансе. Исследования показывают, что заместительная гормональная терапия снижает раздражительность и беспокойство, восстанавливает психологическое равновесие.
Наиболее частым поводом для приема тестостерона среди мужчин в США является ухудшение общего самочувствия и потеря уверенности в себе. Восстановление оптимального уровня тестостерона устраняет эти симптомы.
Подавленное состояние часто возникает в связи со снижением уровня ряда гормонов. Тестостерон входит в их число. Исследования свидетельствуют о том, что восстановление уровня тестостерона эффективно устраняет симптомы депрессии.
Тревожность является состоянием, которое крайне чувствительно к уровню тестостерона. Клинические испытания показывают эффективное снижение тревожности при заместительной терапии по восполнению уровня тестостерона.
Снижение когнитивных функций также является симптомом гормонального дисбаланса. Исследования отмечают позитивный эффект по восстановлению памяти и улучшению работоспособности мозга у мужчин после приема тестостерона.
- снижение либидо,
- ухудшение потенции,
- потеря мышечной массы,
- увеличения объема талии,
- гинекомастия,
- хроническая усталость,
- потеря выносливости,
- синдром апноэ во сне,
- апатия, безынициативность.
"Не откладывайте заботу о себе на потом, гормональный баланс — это ваш молодой внешний вид и сила сейчас и ваше здоровье в будущем. Поддержание оптимальных показателей гормонального фона на уровне молодого организма — это постоянная работа над лучшим завтра, залог крепкого здоровья и гарантия того, что паспортный возраст не сможет определять, когда наступит старость", – подытожил Шагов.
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