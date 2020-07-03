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Раздражительность и депрессия у мужчин: чем грозит дефицит тестостерона

Сегодня, 17:12

Кандидат медицинских наук назвал главные психологические симптомы

Тестостерон важен не только для либидо мужчины и крепких мышц, снижение уровня этого гормона важно для всего организма и может иметь катастрофические последствия для мозга, говорит кандидат медицинских наук Евгений Шагов. В Facebook он назвал психологические симптомы, которые возникают при дефиците тестостерона.

1. Раздражительность

Нервозность, несдержанность, повышенная психоэмоциональная возбудимость и угрюмость могут быть не только настроением, а и важным сигналом о гормональном дисбалансе. Исследования показывают, что заместительная гормональная терапия снижает раздражительность и беспокойство, восстанавливает психологическое равновесие.

2. Утрата веры в себя

Наиболее частым поводом для приема тестостерона среди мужчин в США является ухудшение общего самочувствия и потеря уверенности в себе. Восстановление оптимального уровня тестостерона устраняет эти симптомы.

Как распознать депрессию у мужчин
Как распознать депрессию у мужчин
Фото: Pexels

3. Депрессия

Подавленное состояние часто возникает в связи со снижением уровня ряда гормонов. Тестостерон входит в их число. Исследования свидетельствуют о том, что восстановление уровня тестостерона эффективно устраняет симптомы депрессии.

4. Тревожность

Тревожность является состоянием, которое крайне чувствительно к уровню тестостерона. Клинические испытания показывают эффективное снижение тревожности при заместительной терапии по восполнению уровня тестостерона.

Как справится с тревогой
Как справится с тревогой
Фото: Pexels

5. Нарушение памяти с возрастом

Снижение когнитивных функций также является симптомом гормонального дисбаланса. Исследования отмечают позитивный эффект по восстановлению памяти и улучшению работоспособности мозга у мужчин после приема тестостерона.

Когда стоит обратиться к специалисту: главные симптомы

  • снижение либидо,
  • ухудшение потенции,
  • потеря мышечной массы,
  • увеличения объема талии,
  • гинекомастия,
  • хроническая усталость,
  • потеря выносливости,
  • синдром апноэ во сне,
  • апатия, безынициативность.

"Не откладывайте заботу о себе на потом, гормональный баланс — это ваш молодой внешний вид и сила сейчас и ваше здоровье в будущем. Поддержание оптимальных показателей гормонального фона на уровне молодого организма — это постоянная работа над лучшим завтра, залог крепкого здоровья и гарантия того, что паспортный возраст не сможет определять, когда наступит старость", – подытожил Шагов.

Что такое гормон радости – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как позаботиться о своем психическом здоровье: пять полезных привычек на каждый день.

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