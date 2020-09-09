Ретроградный Марс в сентябре-2020: почему этот период опасен для людей

Астрологи рекомендуют не грузить себя внеплановой работой

С 10 сентября и вплоть до 14 ноября Марс будет ретроградным. Планета разворачивается в ретроградное движение в знаке Овна. Марс отвечает за нашу активность и силу воли, а когда планета становиться ретроградной – это означает, что те функции, за которые она отвечает, подпадают под удар. Приятная новость в том, что период ретроградности Марса бывает раз в два года, говорят астрологи и поясняют, какое влияние он окажет на человека и чего лучше не делать.

Ретроградный Марс: какое влияние окажет на человека

Влияние ретроградного Марса почувствуют все люди, особенно Овны. В этот период будет чувствоваться сильная нехватка энергии, отсутствие инициативы и торможение в делах.

Астрологи рекомендуют не грузить себя внеплановой работой и научиться распределять свое время на труд и отдых. Обязательно делегируйте какие-то дела на помощников.

Ретроградный Марс влияет на заторможенность в любых бизнес-процессах и спортивных начинаниях. Кроме того, этот период очень горячий и опасный, слишком чувствителен к конфликтным ситуациям, которые могут перерасти в катастрофу. Могут быть аварии, пожары, импульсивные вспышки гнева.

Ретроградный Марс 2020 – как влияет Фото: Pexels

Из-за большого количества стресса могут возникнуть проблемы со здоровьем – воспалительные процессы, сопровождающие высокой температурой.

В этот период очень важно много и качественно отдыхать, а также находить экологичные способы сливать свой негатив. Запланируйте себе спокойные занятия, или процедуры для тела, включая расслабляющие ванны.

Ретроградный Марс 10 сентября: что важно делать в этот период

Период ретроградного Марса – отличное время, чтобы обратиться в прошлое, признать необходимость перемен и приложить максимум усилий, чтобы их осуществить. Это поможет очень скоро сделать качественный скачок в вашей жизни.

Наведите порядок в делах, закончите начатое, подтяните "хвосты". Смело беритесь за временные проекты. Завершайте деструктивные отношения или уходите с неперспективной работы. В этот период вам будет не сложно расстаться с тем, что отжило, устарело. Пора двигаться вперед. Приступайте к ремонту. Возобновите занятия спортом.

Ретроградный Марс 10 сентября: что нельзя делать в этот период

Избегайте новых бизнес-проектов, которые требуют от вас активных действий, а также основательных и долговременных начинаний.

Начинать судебный процесс. Делать операции без острой необходимости. Покупать технику, автомобиль, инструменты. Оформлять кредиты и брать на себя длительные обязательства.

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