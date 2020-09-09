Ретроградный Марс в сентябре-2020: почему этот период опасен для людей
Астрологи рекомендуют не грузить себя внеплановой работой
С 10 сентября и вплоть до 14 ноября Марс будет ретроградным. Планета разворачивается в ретроградное движение в знаке Овна. Марс отвечает за нашу активность и силу воли, а когда планета становиться ретроградной – это означает, что те функции, за которые она отвечает, подпадают под удар. Приятная новость в том, что период ретроградности Марса бывает раз в два года, говорят астрологи и поясняют, какое влияние он окажет на человека и чего лучше не делать.
Влияние ретроградного Марса почувствуют все люди, особенно Овны. В этот период будет чувствоваться сильная нехватка энергии, отсутствие инициативы и торможение в делах.
Астрологи рекомендуют не грузить себя внеплановой работой и научиться распределять свое время на труд и отдых. Обязательно делегируйте какие-то дела на помощников.
Ретроградный Марс влияет на заторможенность в любых бизнес-процессах и спортивных начинаниях. Кроме того, этот период очень горячий и опасный, слишком чувствителен к конфликтным ситуациям, которые могут перерасти в катастрофу. Могут быть аварии, пожары, импульсивные вспышки гнева.
Из-за большого количества стресса могут возникнуть проблемы со здоровьем – воспалительные процессы, сопровождающие высокой температурой.
В этот период очень важно много и качественно отдыхать, а также находить экологичные способы сливать свой негатив. Запланируйте себе спокойные занятия, или процедуры для тела, включая расслабляющие ванны.
Период ретроградного Марса – отличное время, чтобы обратиться в прошлое, признать необходимость перемен и приложить максимум усилий, чтобы их осуществить. Это поможет очень скоро сделать качественный скачок в вашей жизни.
- Наведите порядок в делах, закончите начатое, подтяните "хвосты".
- Смело беритесь за временные проекты.
- Завершайте деструктивные отношения или уходите с неперспективной работы. В этот период вам будет не сложно расстаться с тем, что отжило, устарело. Пора двигаться вперед.
- Приступайте к ремонту.
- Возобновите занятия спортом.
Избегайте новых бизнес-проектов, которые требуют от вас активных действий, а также основательных и долговременных начинаний.
- Начинать судебный процесс.
- Делать операции без острой необходимости.
- Покупать технику, автомобиль, инструменты.
- Оформлять кредиты и брать на себя длительные обязательства.
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