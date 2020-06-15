Ретроградный Меркурий в июне: чего ждать и какое влияние окажет на человека

Он захватит также ретроградную Венеру, Сатурн и Юпитер

В период с 18 июня по 12 июля Меркурий станет ретроградным. А уже 25 июня он захватит также ретроградную Венеру, Сатурн и Юпитер. Астрологи предупреждают, что этот период может негативно сказаться на работе, финансовой сфере, общении и обучении.

Все это объясняется тем, что Меркурий символически связан с обучением, обменом информацией, работой и финансами. А следовательно все эти процессы будут тормозиться или затруднятся.

Ретроградный Меркурий 2020 – какое влияние окажет на людей Фото: Wikipedia

По словам астрологов, самый мощный удар придется на работу и все, что с ней связано. Все обязанности будут выполняться тяжело и с большими усилиями.

Во время ретроградного Меркурия любая мелочь может спровоцировать срыв планов во всех рабочих процессах, а также спровоцировать неурядицы в любовных и семейных отношениях.

Кроме того, свое влияние ретроградный Меркурий распространит и на связь, а также работу компьютеров. Здесь может произойти сбой.

В человеческих отношениях могут случатся конфликты, ссоры и недопонимания. Поэтому важно научиться контролировать свои слова, эмоции, быть внимательнее и не спешить.

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Лучше отказаться в это время от серьезных переговоров, совещаний, заключения сделок и соглашений. Кроме того, это неудачный период для смены работы, устройства на новое место и начала новых проектов.

Но вместе с тем, ретроградный Меркурий дает людям возможность замедлиться, посмотреть по сторонам и оценить выбранное ими направление.

Если у вас есть дела, которые вы не завершили, то сейчас самое время вернуться к ним и довести дело до конца.

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