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Ильяс Сахтара: "Плыть по течению – это нормально"

В совместном проекте телеканала "Украина" и компании beko ведущие рассказывают личные истории, когда определенные усилия изменили их жизнь

Ильяс Сахтара Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как часто у нас опускаются руки и ничего не хочется делать, потому что не получается? Эти чувства знакомы каждому человеку. Ведущие популярного телеканала "Украина" вместе с компанией beko решили помочь тем, кто сейчас находится в поиске или не знает, что делать дальше. Наши звезды присоединились к флешмобу в соцсетях под названием #режиммотивації_beko, где рассказали свои истории из жизни, когда определенные события помогли найти им мотив делать больше и лучше.

Ильяс Сахтара, ведущий программы "Місія: краса"

Ильяс Сахтара Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ильяс, что вас мотивирует в жизни?

Вы знаете, я понимаю, что нужен людям. То есть, нужен людям не как Прометей, который принесет огонь, а в профессии: так или иначе я помогаю людям быть красивее, лучше выглядеть, находить себя и свою индивидуальность.

Меня в детстве не хвалили, поэтому осознание, что "я могу" – невероятно ценно. Моя сила в том, что я не умею играть эмоции, у меня все написано на лице. И вот когда я хочу помочь своему герою – глаза загораются, из меня начинает выходить поток позитивной энергии, человеку становится лучше, его глаза блестят. В такой некой наркотической зависимости, обмене, циркуляции энергии я нахожу свои потоки. Потому что без этого работать в моей сфере на ТВ невозможно.

Если порядок внутри, то и по жизни будет порядок

Кроме того, осознавая себя, я утром встаю и хочу быть классным, хорошим в своих же глазах, для того чтобы соответствовать своему внутреннему состоянию. Потому что, если порядок внутри, то и по жизни будет порядок. Такую установку я получил еще в детстве от родителей. Поэтому пока не приведу квартиру в идеальное состояние, не выхожу из нее (улыбается).

Можете ли вы вспомнить историю из жизни, которая побудила вас действовать?

Мне попадались на пути очень умные люди, особенно женщины. Одну из них я могу назвать судьбоносной, которая дала мне вектор в другом направлении. Благодаря Татьяне, можно сказать, я и стал ведущим. Однажды она мне сказала: "Я вот тебя вижу в этом проекте, попробуй". Эта женщина была моей начальницей, и я не мог ей перечить. Не потому что я ее боялся, а потому что я ее дико уважал всегда. Как раз на ней все шутки по поводу блондинок не работают. Это и Эвита Перон, и Маргарет Тэтчер, и Моника Беллуччи – все в одном флаконе. Вот такая удивительная женщина! И именно она мне дала "ускорение".

Ильяс Сахтара Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Я помню ее фразу: "Если не можете повлиять на ситуацию, занимайте места в первом ряду и наблюдайте. И можете взять с собой попкорн, если не боитесь за фигуру". Я это понял правильно, и в очень тяжелых ситуациях отпускаю все, отдаюсь потоку, ничего не делаю. Все эти метафизические законы работают! Вселенная все равно сделает так, как нужно, а не так, как ты хочешь, или думаешь, что вот так тебе будет хорошо. Позже, анализируя, ты понимаешь, что все происходило правильно.

Что бы вы посоветовали людям, которым надоело плыть по течению?

Плыть по течению – это нормально. Знаете, есть такое понятие в металлургии, как усталость металла. И если, извините, у металла наступает усталость, то у людей тем более! И самое главное для любого человека, который движется вперед (это мое жизненное кредо), – не нужно всегда соответствовать чему-то, нужно уметь быть глупым, смешным, дурным. Именно в этот момент расслабления у вас аккумулируется энергия на новый толчок.

Плыть по течению – это нормально

Как говорится, если вы опускаетесь на дно, то вы можете оттолкнуться от дна и выстрелить вперед. Главное – продолжать плыть! Вот продолжайте! Плохо, не получается – продолжайте! К тому же, американские психологи говорят, что в любой тяжелой ситуации просто скажите себе: " Что я буду думать об этом через 5 лет?" Уверяю, вы не будете об этом думать. Все разрешиться так, как должно быть.

А что вас заставляет двигаться вперед? Расскажите свою мотивирующую историю на страницах в соцсетях Facebook или Instagram. И обязательно поставьте хештег #режиммотивації_beko, чтобы присоединиться к всеукраинскому флешмобу и розыгрышу призов от компании beko.

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