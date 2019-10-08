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Режим мотивации: Мария Мельник рассказала, как полюбила подъемы в 4 утра

В совместном проекте телеканала "Украина" и компании beko ведущие рассказывают личные истории, когда определенные усилия изменили их жизнь

Телеведущая Мария Мельник Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Как часто у нас опускаются руки и ничего не хочется делать, потому что не получается? Эти чувства знакомы каждому человеку. Ведущие популярного телеканала "Украина" вместе с компанией beko решили помочь тем, кто сейчас находится в поиске или не знает, что делать дальше. Наши звезды присоединились к флешмобу в соцсетях под названием #режиммотивації_beko, где рассказали свои истории из жизни, когда определенные события помогли найти им мотив делать больше и лучше.

Мария Мельник, ведущая утренней программы "Ранок з Україною"

Мария Мельник: В первую очередь меня мотивирует мечта Фото: Facebook/Мария Мельник

Мария, что вас мотивирует вставать в 4 утра?

В первую очередь меня мотивирует мечта. Я стараюсь ставить себе цели и желательно побольше. Считаю, когда ты представляешь себе свое будущее, ты понимаешь, какие действия тебе нужно предпринимать, чтобы картинка в голове стала реальностью. И вообще я верю, что мысли материальны, и Вселенная помогает достигнуть цели. Конечно, мотивируют и люди, которые окружают. Поэтому я всегда с огромным удовольствием общаюсь с теми, кто достиг высот: это не обязательно профессиональная деятельность, а те люди, которые просто умеют быть счастливыми не только на страницах в социальных сетях.

Я не хочу обманывать, рассказывая, что просыпаться в 4 утра очень просто. Это не так, особенно зимой, когда ты лежишь под теплым одеялом, а на улице еще темно, лютый мороз, и ты понимаешь, что сейчас надо долго одеваться и выходить на улицу. Однако, когда ты любишь свою работу, то просыпаться рано в разы легче.

Дело, которое обожаю, я сделала своей профессией, и это моя главная мотивация!

Можете ли вы вспомнить историю из жизни, которая побудила вас на определенные действия?

Самовлюбленностью и самоуверенностью я никогда не страдала. А иногда, конечно, надо бы (улыбается). Я всегда буду помнить историю о том, как из-за страха я упустила свой шанс лет 10 назад. Тогда я уже вела разные мероприятия – концерты, дни города, то есть, опыт работы с микрофоном и людьми у меня был. В то время на областной канал пришёл новый руководитель и сделал телевизионный кастинг. Конечно желающих попасть на ТВ было много, но я посчитала, что у меня нет соответствующего опыта, образования, знаний, и я просто не пошла на пробы, хотя мне очень хотелось быть в команде.

Позже в эфир вышла программа, где показали этот отбор. Люди были абсолютно разные: и те, кто давно работает на ТВ, и те, которые вообще не знали, что такое микрофон и камера. Но они пришли и попробовали! Кому-то даже улыбнулась удача и их взяли на стажировку. Позже эти люди набрались опыта и сияли на экране очень достойно, а я сидела в четырех стенах, так и не воспользовалась этим шансом. Как мне тогда было горько и обидно... не могу передать словами.

После этой истории в моей жизни я пообещала себе, что никогда не буду упускать возможности реализовать свою мечту. И что бы вы понимали, насколько действует фраза "мысли материальны": через неделю мне позвонили и пригласили на кастинг на этот же канал, и я его прошла! И потом счастливо работала на областном утреннем шоу шесть лет.

Мария Мельник: Нам всем дается возможность найти свою миссию в жизни Фото: Facebook/Мария Мельник

Что бы вы посоветовали людям, которым надоело плыть по течению?

Все мы, без исключения, приходим в этот мир с какой-то миссией. И всем нам даётся возможность её реализовать. При этом мы никогда не знаем, когда закончится наша жизнь. Это очень важно помнить. Выделите себе полчаса и подумайте, чего бы вы хотели ? Иногда на тренингах рекомендуют представить, что у вас есть год, или полгода, или месяц, или неделя... чем бы вы занимались и с кем бы вы провели это время? Мы так часто тратим драгоценные часы своей жизни на совершенно ненужные вещи. Почувствуйте, чего бы вам хотелось, и рискните! Да, возможно вы не сразу придете к вершине, но вы уже с гордостью будете говорить, что вы в пути.

Мы очень часто тратим драгоценные часы своей жизни на совершенно ненужные вещи

Реально все! И об этом говорят много историй, в том числе и моя – девочки из маленького города, у которой не было ни денег, ни связей, но была мечта. И вот я на самом лучшем утреннем шоу страны вместе со звездными соведущими, на которых раньше смотрела и мечтала быть рядом.

А что вас заставляет двигаться вперед? Расскажите свою мотивирующую историю на страницах в соцсетях Facebook или Instagram. И обязательно поставьте хештег #режиммотивації_beko, чтобы присоединиться к всеукраинскому флешмобу и розыгрышу призов от компании beko.

Правила участия в конкурсе читайте по ссылке

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