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Режим мотивации: Тимур Мирошничеко о том, как ему удается жить по мечте

В совместном проекте телеканала "Украина" и компании beko ведущие рассказывают личные истории, когда определенные усилия изменили их жизнь

Тимур Мирошниченко Фото: Facebook/Тимур Мирошниченко

Как часто у нас опускаются руки и ничего не хочется делать, потому что не получается? Эти чувства знакомы каждому человеку. Ведущие телеканала "Украина" вместе с компанией beko решили помочь тем, кто сейчас находится в поиске или не знает, что делать дальше. Наши звезды присоединились к флешмобу в соцсетях под названием #режиммотивації_beko, где рассказали свои истории из жизни, когда определенные события помогли найти им мотив делать больше и лучше.

Тимур Мирошниченко, ведущий программы "Зiрковий шлях"

Алена Винницкая и Тимур Мирошниченко Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Тимур, что тебя мотивирует в жизни?

Мотивация – это безумно важный процесс в жизни. Наверное, это то, что может дать пинок, заставить выйти из зоны комфорта. Я в принципе люблю находить для себя разные объекты мотивации. Так проще достигать поставленных целей.

Если взять работу, то я себе ставлю определенную цель (причем значительно масштабнее, чем кажется реальным), и собственно эта цель является для меня мотивирующим фактором, к чему нужно стремится и что нужно делать. И так во всем. Сначала ты рисуешь определенные образы, а дальше своими действиями эту образность переводишь в форму.

Мотивация – это как шантаж за шоколадку в детстве, только во взрослом мире

Это своего рода шантаж, как в детстве за шоколадку, только во взрослом мире. Если ты не сделаешь чего-то, ты не получишь вот этого. Просто масштаб шоколадки немного другой (улыбается).

Можешь ли ты вспомнить историю из жизни, которая побудила тебя к определенным действиям?

Да, это была мечта, которую я себе долго рисовал в голове. Это май 2016 года. Я уже на тот момент больше 10 лет занимался Евровидением – вел, комментировал. И у меня была глобальная мечта – провести большое Евровидение! Но это как раз тот случай, когда от тебя далеко не все зависит. И вот мы в Стокгольме, на Евровидение, работаем: делаем сюжеты, дневники, репортажи, комментируем конкурс. И в принципе никто не рассчитывал на то, что Джамала выиграет. Мы знали, что будет высокий результат, но чтобы победа – об этом даже никто не говорил. И каким был с одной стороны мой дичайший восторг, когда Украина победила, а с другой стороны – моя большая мечта мне кричала: "Чувааааааак! Вот, этот день настал!"

Тимур Мирошниченко: Ищите возможности открыться себе и миру Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

У Европейского вещательного союза есть традиция, когда первое эксклюзивное интервью с победителем Евровидения берет комментатор страны. А комментатор страны находится под крышей арены, где происходит конкурс, то есть, совершенно с противоположной стороны. Поэтому за ним специально приходят, еще когда только начинает звучать песня победителя. И эта дорога к сцене занимает около 5 минут. Так вот, за эти 5 минут, пока мы спускались, у меня уже была готова стратегия на ближайший год – как что делать, куда идти. У меня был колоссальный внутренний подъем, я был готов уже выходить на сцену – "давайте здесь, не будем далеко уезжать, сейчас проведем Евровидение" (смеется). Я понимал, что этот процесс, длиною в год, только начинается, и впереди будет масса сложностей и преград, но я был готов морально вступать в игру прямо в тот момент.

Что бы ты посоветовал людям, которым надоело плыть по течению?

Очень важно не закрываться в себе. В любом случае общаться с людьми – близкими, знакомыми, с незнакомыми людьми, что тоже иногда помогает. Равняться на лучших, но не подражать. Пытаться искать варианты, как догнать.

Ставьте цели выше, чем вы думаете, что это реально!

На самом деле, много читайте! Сейчас есть очень много шикарных авторов, которых легко читать. Прочитав книгу, в голове уже немножко начинает что-то шевелиться. Соответственно, сначала шевелится в голове, затем шевелятся твои ручки и ножки. По возможности, ходить или слушать мотивационные тренинги, потому что это тоже очень классная штука. Самое главное здесь – мотивация. Все люди собираются на форумах просто для того, чтобы получить мотивацию. Не обязательно знать, как тот или иной человек достиг своего успеха или как он заработал свой первый миллион, им важно услышать правильные слова, правильный посыл, получить тот самый пинок!

Поэтому ни в коем случае не закрывайтесь в себе, наоборот, ищите возможности открыться себе, миру и ставьте цели выше, чем вы думаете, что это реально.

А что вас заставляет двигаться вперед? Расскажите свою мотивирующую историю на страницах в соцсетях Facebook или Instagram. И обязательно поставьте хештег #режиммотивації_beko, чтобы присоединиться к всеукраинскому флешмобу и розыгрышу призов от компании beko.

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