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Режим мотивации: Анна Панова о том, как важно верить в себя на пути к успеху

В совместном проекте телеканала "Украина" и компании beko ведущие рассказывают личные истории, когда определенные усилия изменили их жизнь

Телеведущая Анна Панова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как часто у нас опускаются руки и ничего не хочется делать, потому что не получается? Эти чувства знакомы каждому человеку. Ведущие популярного телеканала "Украина" вместе с компанией beko решили помочь тем, кто сейчас находится в поиске или не знает, что делать дальше. Наши звезды присоединились к флешмобу в соцсетях под названием #режиммотивації_beko, где рассказали свои истории из жизни, когда определенные события помогли найти им мотив делать больше и лучше.

Анна Панова, ведущая выпусков новостей "Сегодня"

Анна Панова Фото: Facebook

Аня, что или кто вас мотивирует в жизни?

Меня мотивируют люди. Прежде всего, мои близкие. Хочется достигать большего и творить добро ради своей семьи, хочется делать родных счастливыми.

А еще – меня очень вдохновляют люди, достигающие успеха. Часто в том же Facebook мы видим, как знакомые или друзья получают третий диплом, переплывают Босфор или получают крутую должность. Кто-то, читая такое, раздражается или завидует, а я радуюсь и воспринимаю это как призыв к действию: не пора ли мне, к примеру, научиться плавать или вернуться к урокам фортепиано?

Ради чего вы встаете по утрам и бежите "спасать мир"?

Никогда не забываю о том, что наши мысли и действия сегодня – формируют нашу реальность завтра. Убеждена: нас не могут сделать счастливыми политики или чиновники – только мы сами. А значит, нужно начинать с себя: платить налоги, здороваться с соседями в лифте, ходить в спортзал и стремиться стать лучше, чем ты был вчера. А еще беречь свою семью – не забывать простые и важные слова: "люблю", "спасибо", "прости".

Я люблю жизнь, верю в себя и готова к работе над ошибками. И знаю, что все получится.

Расскажите историю из своей жизни, которая побудила вас действовать?

Это история о том, как провинциалка мечтала стать столичной телеведущей. Когда мне стало тесно в Черкассах, я подала резюме на несколько центральных телеканалов. Меня взяли журналистом, но хотелось все же работать в кадре. Влиятельного мужа или богатого отца за мной не было. Я проходила конкурс на ведущую на нескольких телестудиях – и получала отказ. Но не отчаивалась. Пришел момент – и меня пригласили на популярный тогда канал. Сначала работала корреспондентом, а вскоре мне доверили ведение утренних новостей.

Анна Панова Фото: Facebook

А потом – и вовсе невероятная история: появилась вакансия ведущей праймового выпуска на телеканале "Украина", который к тому моменту стал лидером зрительских симпатий.

Я прошла очень сложный отбор, было несколько десятков конкурентов. И – да, я получила должность своей мечты! Вот уже 5 лет я работаю в самых рейтинговых новостях страны "Сегодня". Многому научилась, а сколько достижений еще впереди!

Эта история еще раз подтверждает, как важно верить в себя – даже если на пути к успеху случаются преграды. Все в наших руках.

Что бы вы хотели сказать людям, чтобы замотивировать их идти вперед, а не плыть по течению?

Мы сами творцы своей судьбы, и у Бога нет других рук, кроме наших.

Чтобы мечты сбывались, их нужно сбывать.

Как оставаться активным и не выгорать в работе?

Нужно учиться новому, расширять горизонты. Кроме журналистики, меня вдохновляет сфера коммуникаций и PR: не упускаю возможности посетить какие-то курсы на эту тему. Помогают "не засохнуть" также уроки английского и французского языка по скайпу. А еще – лекции, которые я провожу для студентов – будущих ведущих и журналистов. Делюсь энергией и знаниями – и получаю взамен сторицей.

А что вас заставляет двигаться вперед? Расскажите свою мотивирующую историю на страницах в соцсетях Facebook или Instagram. И обязательно поставьте хештег #режиммотивації_beko, чтобы присоединиться к всеукраинскому флешмобу и розыгрышу призов от компании beko.

Правила участия в конкурсе читайте по ссылке

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