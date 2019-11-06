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Рубрика от нумеролога: счастливое число сегодняшнего дня

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:05
Узнайте счастливое число сегодняшнего дня
Узнайте счастливое число сегодняшнего дня
Фото: Depositphotos
  • Цифра дня – 20;
  • Цвет дня – оранжевый;
  • Число удачи – 2;
  • Плюсы дня: энергичность, сила мысли и преодоление преград;
  • Минусы дня: обман, аферы и полигамность;
  • Основа дня: созидать и строить, избегать саморазрушения.

В нумерологии этот день называется "День пробуждающейся энергии".

В основе дня лежит сила воли, уверенность, мужество и преодоление любых преград. Будьте внимательны к любым происходящим ситуациям и постарайтесь не поддаваться на провокации. Также стоит избегать места скопления людей и быть внимательнее на дорогах и за рулем.

Сегодняшний день сильно связан с энергией закона бумеранга, поэтому в такие моменты важно отслеживать все свои мысли и еще больше – слова. День наполнен импульсивностью и большим количеством энергии, поэтому лучше всего направить ее в созидательное позитивное русло, поскольку все ссоры и разрушения могут быть серьезными и окончательными.

Детальнее –смотрите в видео!

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нумерология Айсулу Ахимова цифра дня число удачи
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