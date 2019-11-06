Рубрика от нумеролога: счастливое число сегодняшнего дня

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Узнайте счастливое число сегодняшнего дня Фото: Depositphotos

Цифра дня – 20;

– 20; Цвет дня – оранжевый;

– оранжевый; Число удачи – 2;

– 2; Плюсы дня : энергичность, сила мысли и преодоление преград;

: энергичность, сила мысли и преодоление преград; Минусы дня : обман, аферы и полигамность;

: обман, аферы и полигамность; Основа дня: созидать и строить, избегать саморазрушения.

В нумерологии этот день называется "День пробуждающейся энергии".

В основе дня лежит сила воли, уверенность, мужество и преодоление любых преград. Будьте внимательны к любым происходящим ситуациям и постарайтесь не поддаваться на провокации. Также стоит избегать места скопления людей и быть внимательнее на дорогах и за рулем.

Сегодняшний день сильно связан с энергией закона бумеранга, поэтому в такие моменты важно отслеживать все свои мысли и еще больше – слова. День наполнен импульсивностью и большим количеством энергии, поэтому лучше всего направить ее в созидательное позитивное русло, поскольку все ссоры и разрушения могут быть серьезными и окончательными.

Детальнее –смотрите в видео!

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