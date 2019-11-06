Рубрика от нумеролога: счастливое число сегодняшнего дня
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
- Цифра дня – 20;
- Цвет дня – оранжевый;
- Число удачи – 2;
- Плюсы дня: энергичность, сила мысли и преодоление преград;
- Минусы дня: обман, аферы и полигамность;
- Основа дня: созидать и строить, избегать саморазрушения.
В нумерологии этот день называется "День пробуждающейся энергии".
В основе дня лежит сила воли, уверенность, мужество и преодоление любых преград. Будьте внимательны к любым происходящим ситуациям и постарайтесь не поддаваться на провокации. Также стоит избегать места скопления людей и быть внимательнее на дорогах и за рулем.
Сегодняшний день сильно связан с энергией закона бумеранга, поэтому в такие моменты важно отслеживать все свои мысли и еще больше – слова. День наполнен импульсивностью и большим количеством энергии, поэтому лучше всего направить ее в созидательное позитивное русло, поскольку все ссоры и разрушения могут быть серьезными и окончательными.
Детальнее –смотрите в видео!
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