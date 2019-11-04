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Рубрика от нумеролога: узнайте счастливое число сегодняшнего дня

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Узнайте счастливое число сегодняшнего дня
Узнайте счастливое число сегодняшнего дня
Фото: Pixabay

Число удачи – 9;

Цвет дня – белый.

В нумерологии этот день называется "День провокатора".

Сильной стороной дня является рациональное мышление, умение четко, аналитически видеть ситуацию и действовать структурировано, не упуская мелочей. Так как нумерология дня связана с прогрессом и внутренним развитием, важно посвятить время самообразования и обучению. Обратная сторона дня связано с жесткостью и излишней принципиальностью. Постарайтесь быть снисходительней к ошибкам и слабостям близких и друзей. Спорные моменты и неоднозначные ситуации лучше перенести на другой день. По возможности проведите час дня в уединении или монотонный работе, поскольку в коллективных решениях сегодня не все услышат истину.

Айсулу Ахимова
Айсулу Ахимова
Фото: Иван Марчук

Детей, рожденных в такие дни, хорошо отдать с детства на развитие логических и аналитических способностей, таких как ментальная арифметика и шахматы. В отношении здоровья уязвимы ваши почки: избегайте переохлаждения и следите за водным балансом.

Читайте также гороскоп на неделю 3-9 ноября для всех знаков зодиака.

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нумерология Айсулу Ахимова цифра дня число удачи
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