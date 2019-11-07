Рубрика от нумеролога: узнайте счастливое число сегодняшнего дня

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

7 ноября - узнайте число удачи Фото: stocksnap.io

Цифра дня – 21;

– 21; Цвет дня – желтый;

– желтый; Число удачи – 3;

– 3; Плюсы дня : мудрость, чуткость и внимание к знакам судьбы;

: мудрость, чуткость и внимание к знакам судьбы; Минусы дня : сомнения, суета и беспечность;

: сомнения, суета и беспечность; Основа дня: дипломатия и коллегиальные решения.

В нумерологии этот день называется "День открытия".

В основе дня лежит внутренняя мудрость, благодарность, взаимопонимание и милосердие. В такие дни ко многим приходит озарение и новое видение простых истин. Прислушайтесь к своей интуиции, поскольку сегодня она наиболее точна.

Избегайте любой суеты и спонтанности, а также не дайте страхам и сомнениям помешать вам двигаться по выбранному пути. В пище желательно употребление большего количества жидкости, полезны травяные чаи и вода. Берегите себя от стресса и нервных срывов.

Детальнее –смотрите в видео!

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