Рубрика от нумеролога: узнайте счастливое число сегодняшнего дня
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
- Цифра дня – 21;
- Цвет дня – желтый;
- Число удачи – 3;
- Плюсы дня: мудрость, чуткость и внимание к знакам судьбы;
- Минусы дня: сомнения, суета и беспечность;
- Основа дня: дипломатия и коллегиальные решения.
В нумерологии этот день называется "День открытия".
В основе дня лежит внутренняя мудрость, благодарность, взаимопонимание и милосердие. В такие дни ко многим приходит озарение и новое видение простых истин. Прислушайтесь к своей интуиции, поскольку сегодня она наиболее точна.
Избегайте любой суеты и спонтанности, а также не дайте страхам и сомнениям помешать вам двигаться по выбранному пути. В пище желательно употребление большего количества жидкости, полезны травяные чаи и вода. Берегите себя от стресса и нервных срывов.
Детальнее –смотрите в видео!
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