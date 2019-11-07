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Рубрика от нумеролога: узнайте счастливое число сегодняшнего дня

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:26
7 ноября - узнайте число удачи
7 ноября - узнайте число удачи
Фото: stocksnap.io
  • Цифра дня – 21;
  • Цвет дня – желтый;
  • Число удачи – 3;
  • Плюсы дня: мудрость, чуткость и внимание к знакам судьбы;
  • Минусы дня: сомнения, суета и беспечность;
  • Основа дня: дипломатия и коллегиальные решения.

В нумерологии этот день называется "День открытия".

В основе дня лежит внутренняя мудрость, благодарность, взаимопонимание и милосердие. В такие дни ко многим приходит озарение и новое видение простых истин. Прислушайтесь к своей интуиции, поскольку сегодня она наиболее точна.

Избегайте любой суеты и спонтанности, а также не дайте страхам и сомнениям помешать вам двигаться по выбранному пути. В пище желательно употребление большего количества жидкости, полезны травяные чаи и вода. Берегите себя от стресса и нервных срывов.

Детальнее –смотрите в видео!

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нумерология Айсулу Ахимова цифра дня число удачи
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