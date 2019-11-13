Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рубрика от нумеролога: узнайте счастливое число сегодняшнего дня

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:06
Цифра дня - 13 ноября
Цифра дня - 13 ноября
Фото: freepik.com
  • Цифра дня – 18;
  • Цвет дня – белый;
  • Число удачи – 9;
  • Плюсы дня: прогрессивные идеи, логика и новые знания;
  • Минусы дня: жесткие суждения и отсутсвие гибкости в общении;
  • Основа дня: полезно самообразование, посвятите время чтению книг.

В нумерологии этот день называется "День комментатора".

Главной составляющей дня является спокойствие, честность и справедливость по отношению к другим, рационализм в действиях и самообразование. В такие дни хорошо работать над своими недостатками, строить планы, записывать идеи в органайзер. Не пытайтесь менять других людей и давать наставления или делать прямые замечания. Также сегодня не стоит ввести праздные беседы и участвовать в сплетнях. Постарайтесь не проявлять категоричность и жесткость по отношению к ближним и подчиненным, особенно если вы находитесь в позиции руководителя.

В вопросах здоровья сегодня легче начать избавляться от вредных привычек и очищать организм от шлаков. Детальнее – смотрите в видео!

Читайте также гороскоп на неделю 10-16 ноября для всех знаков зодиака.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Нельзя написать семерку и сразу стать счастливым человеком": интервью с нумерологом Айсулу Ахимовой
нумерология Айсулу Ахимова цифра дня число удачи
Реклама

Новости партнеров

Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео
Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Как расставить мебель в однокомнатной квартире (57 фото)
Как расставить мебель в однокомнатной квартире (57 фото)

Популярные статьи

Вчера, 20:11Events

Гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака: вас подведет рассеянность

Вчера, 19:42Шоу-бизнес

"Начинаю бороться": у известной ведущей Аллы Мазур обнаружили рак

Вчера, 15:14Шоу-бизнес

Надя Дорофеева призналась, почему не завязались романтические отношения с Позитивом

Вчера, 09:33Fun

Считали вымершим: необычный олень размером с кошку попал на видео

Вчера, 09:25Техно

Xiaomi представила "умный" гаджет за 100 грн

11 ноябряАфиша

Не оправдалось: перезагрузку "Беверли-Хиллз, 90210" закрывают после первого сезона

11 ноябряШоу-бизнес

"Волшебная": Ирина Билык показала, как выглядела в молодости

11 ноябряТехно

Windows 10 заставили работать на "древнем" калькуляторе: видео

11 ноябряПсихология

ТОП-7 качеств людей с высоким эмоциональным интеллектом

11 ноябряШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в двенадцатом эфире

10 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 10-16 ноября: все знаки зодиака

10 ноябряEvents

В чем встречать Новый год 2020 по знакам зодиака

10 ноябряШоу-бизнес

Молодая украинская исполнительница едва не попала за решетку

10 ноябряШоу-бизнес

Украинский певец подтвердил свой роман с участницей "ВИА Гры"

10 ноябряТехно

Игровой сервис Google Stadia стал доступен для Android

10 ноябряШоу-бизнес

Все в сборе: Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые появились на публике с Меган и Гарри

Новости партнеров

Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
5 имен женщин, которые раздражают мужчин
5 имен женщин, которые раздражают мужчин
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
Как сделать кабачковую икру: простой и вкусный рецепт
Как сделать кабачковую икру: простой и вкусный рецепт
Названы 100 лучших фильмов десятилетия
Названы 100 лучших фильмов десятилетия
ТОП-7 комнатных растений, которые нельзя держать в доме
ТОП-7 комнатных растений, которые нельзя держать в доме
Какое каре будет модным в этом сезоне
Какое каре будет модным в этом сезоне
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)