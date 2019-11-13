Рубрика от нумеролога: узнайте счастливое число сегодняшнего дня

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Цифра дня - 13 ноября Фото: freepik.com

Цифра дня – 18;

– 18; Цвет дня – белый;

– белый; Число удачи – 9;

– 9; Плюсы дня : прогрессивные идеи, логика и новые знания;

: прогрессивные идеи, логика и новые знания; Минусы дня : жесткие суждения и отсутсвие гибкости в общении;

: жесткие суждения и отсутсвие гибкости в общении; Основа дня: полезно самообразование, посвятите время чтению книг.

В нумерологии этот день называется "День комментатора".

Главной составляющей дня является спокойствие, честность и справедливость по отношению к другим, рационализм в действиях и самообразование. В такие дни хорошо работать над своими недостатками, строить планы, записывать идеи в органайзер. Не пытайтесь менять других людей и давать наставления или делать прямые замечания. Также сегодня не стоит ввести праздные беседы и участвовать в сплетнях. Постарайтесь не проявлять категоричность и жесткость по отношению к ближним и подчиненным, особенно если вы находитесь в позиции руководителя.

В вопросах здоровья сегодня легче начать избавляться от вредных привычек и очищать организм от шлаков. Детальнее – смотрите в видео!

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