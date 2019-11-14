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Рубрика от нумеролога: узнайте счастливое число сегодняшнего дня

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:09
Цифра дня - 14 ноября
Цифра дня - 14 ноября
Фото: Pixabay
  • Цифра дня – 19;
  • Цвет дня – красный;
  • Число удачи – 1;
  • Плюсы дня: целеустремленность и рационализм;
  • Минусы дня: неверные приоритеты и склонность к деспотизму;
  • Основа дня: избегайте тщеславия и упорства.

В нумерологии это "День исследователя внешнего мира".

Главная составляющая дня связана с успехами, причем как с маленькими, так и большими. Используйте свою смелость, решительность и целеустремленность. При этом помните, что излишняя жесткость и давление на других может сыграть с вами в злую шутку. Постарайтесь избежать скандальных ситуаций и ссор.

В этот день не стоит проверять отношения на прочность. В общении приветствуется мягкость и дипломатичность. В такие дни стоит не один раз обдумать, прежде чем что-то делать спонтанно.

В плане здоровья добавьте в пищу больше овощей, таких как свекла и морковь. Детальнее – смотрите в видео!

Читайте также гороскоп на неделю 10-16 ноября для всех знаков зодиака.

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нумерология Айсулу Ахимова цифра дня число удачи
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