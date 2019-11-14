Рубрика от нумеролога: узнайте счастливое число сегодняшнего дня
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
- Цифра дня – 19;
- Цвет дня – красный;
- Число удачи – 1;
- Плюсы дня: целеустремленность и рационализм;
- Минусы дня: неверные приоритеты и склонность к деспотизму;
- Основа дня: избегайте тщеславия и упорства.
В нумерологии это "День исследователя внешнего мира".
Главная составляющая дня связана с успехами, причем как с маленькими, так и большими. Используйте свою смелость, решительность и целеустремленность. При этом помните, что излишняя жесткость и давление на других может сыграть с вами в злую шутку. Постарайтесь избежать скандальных ситуаций и ссор.
В этот день не стоит проверять отношения на прочность. В общении приветствуется мягкость и дипломатичность. В такие дни стоит не один раз обдумать, прежде чем что-то делать спонтанно.
В плане здоровья добавьте в пищу больше овощей, таких как свекла и морковь. Детальнее – смотрите в видео!
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