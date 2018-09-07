С чего начинается обучение детей правилам безопасности: совет секс-педагога

Научите ребенка правильным названиям половых органов

Уважайте своих детей. Фото: depositphotos

Дети впитывают всю информацию в первую очередь с личного примера родителей, и только потом с их поучений и наставлений.

Чтобы обучить детей правилам безопасности, важно начать с простых и повседневных вещей, советует секс-педагог Юлия Ярмоленко.

1. Стучитесь в комнату, где находится ребенок

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Примерно с трех лет. Во-первых, так вы учите ребенка стучаться к вам и другим людям. Во-вторых, оберегаете себя от неловких сцен (мастурбации, игр в доктора). В-третьих, показываете, что уважаете его/ее как личность и признаете право на приватность.

2. Не нарушайте личные границы своего ребенка

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Не заставляйте обниматься/целоваться с кем-либо, если сын или дочь не хотят этого. Не заходите в ванную или личную комнату, если ребенок уже начал стесняться. Спрашивайте разрешение перед телесным контактом ("Можно я тебя обниму?") – это учит детей спрашивать разрешение у других перед любым взаимодействием. А согласие – это важно.

3. Изучайте правила трусиков или нижнего белья с 2-3 лет

Это важные пять правил об интимных зонах, безопасных и небезопасных прикосновениях, "хороших" и "плохих" секретиках. Было бы здорово, если бы к этим правилам вы с ребенком возвращались каждые полгода – в виде игры, интересной беседы или дискуссии, разборе ситуаций.

4. Научите ребенка правильным названиям половых органов

Пенис, вульва, половые губы, мошонка, промежность, крайняя плоть, яички, лобок. Это важно по нескольким причинам:

вы показываете, что эта тема не является запретной, и к вам можно обращаться с любыми вопросами и в любых ситуациях;

вы даете слова, чтобы ребенок мог попросить помощь – в случае зуда, боли, неприятных ощущений в области гениталий или в случае домагательств/насилия;

вы нормализуете вопросы физиологии и сексуальности.

5. Не допускайте нормализации насилия

Если в семье нарушаются границы друг друга, конфликты решаются агрессией, скандалами, звучат фразы "Да расстреливать таких нужно!", "Правильно сделали, что побили – тут без силы никак", то надеяться, что ребенок будет вести себя иначе – глупо. Нормализация насилия приводит к тому, что дети усваивают с младенчества: "Это нормально, когда сильный бьет слабого", "Решать проблему можно и нужно кулаками" – и потом становятся либо жертвами, либо насильниками.

Ранее секс-педагог рассказала, можно ли читать личные сообщения детей в соцсетях. По словам Юлии Ярмоленко, если вы действительно хотите, чтобы ваши дети были в безопасности, нужно соблюдать несколько правил.