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Самые ненадежные знаки зодиака среди мужчин: таких только три

Сегодня, 07:30

Астрологи рассказали, как звезды влияют на людей

Женщин привлекают мужчины, которые умеют держать свое слово, на которых можно положиться и быть в них уверенными. Астрологи утверждают, что эти качества связаны с датой рождения человека. Поэтому они назвали три самых ненадежных знака зодиака среди мужчин.

Дева

Этих мужчин женщины считают не очень порядочными и совсем не надежными из-за того, что они слишком зациклены на себе и совсем не обращают внимания на потребности женщин. А еще, Девы очень долго решаются на бракосочетание, что сильно злит женщин. Они считают представителей этого знака зодиака настоящими эгоистами.

Какие знаки зодиака самые ненадежные
Какие знаки зодиака самые ненадежные
Фото: pexels

Скорпионы

Интересно, что этот знак зодиака считается самым сексуальным, при этом мужчины-Скорпионы совсем не вызывают доверия у женщин. Скорее всего, из-за их постоянного флирта, ведь их называют настоящими бабниками.

Весы

Представители этого знака зодиака любят много обещать и ничего из этого не выполнять. Это сильно раздражает женщин, которые просто не могут рассчитывать на такого мужчину ни в каком вопросе. Поэтому часто отношения с мужчиной-Весы заканчиваются очень быстро.

Полезные советы, которые помогут наладить отношения – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, как знаки зодиака ведут себя в день своей свадьбы.

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Источник: Сегодня
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