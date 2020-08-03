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Самые высокомерные знаки зодиака, которые считают себя лучше других

Сегодня, 07:51

Астрологи рассказали, как звезды влияют на людей

Есть люди, которые считают, что мир крутится только вокруг них. Поэтому зачастую они поступают так, как им удобно, невзирая на неудобства других людей. Позиция, что они лучше других, очень раздражает окружающих. А астрологи назвали четыре знака зодиака, которые считаются самыми высокомерными.

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Овен

Представители этого знака зодиака славятся своим упорством и тем, что всегда делают то, что себе запланировали и так, как захотели. Овны всегда достигают задуманного какой бы ценой им это не давалось. Главное для них – конечный результат, а их лозунг по жизни: "вижу цель, не вижу преград".

Телец

Они приложат все силы, чтобы привлечь внимание к себе и к своим проблемам. Телец всегда считает, что его вопросы, дела и проблемы куда важнее, чем у других. Примечательно, что они считаются лучшими друзьями, вот только сильно их раздражают своим неумением и нежеланием идти на компромисс.

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Лев

У этого знака зодиака очень завышенные требования к окружающим, они любят быть в центре внимания и постоянно все преувеличивают. Что бы ни делал Лев, он считает себя лучшим во всем.

Козерог

Они очень любят и обожают себя, поэтому и мнение свое считают единственно верным. А если случается так, что все идет не по плану, тогда виноватыми становятся все, кто его окружает, но только не он сам.

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Источник: Сегодня
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