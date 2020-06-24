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Самый лучший отец по знаку зодиака

Сегодня, 08:27

Астрологи рассказали, каким мужчинам можно спокойно доверить детей

Звезды имеют большое влияние на характер человека, его поступки и действия. В этом уверены астрологи, которые назвали самого лучшего отца по знаку зодиака.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Они хорошие отцы и детям с ними всегда интересно. Отцы этого знака зодиака всегда найдут время для ребенка, несмотря на свои дела и загруженность на работе.

Телец

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Отцы этого знака зодиака очень практичные и предпочтут лучше игру в футбол, чем какие-то интеллектуальные занятия. Но если все же нужна помощь с уроками – всегда подскажет и поможет.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Это пожалуй самый активный отец среди всех знаков зодиака. Он с радостью может играть часами с детьми в различные игры, поэтому им с ним никогда не скучно.

Рак

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Отцы этого знака зодиака считаются самыми лучшими, заботливыми и ответственными. Он с легкостью может сам накормить и переодеть ребенка, поэтому мамы со спокойной душой могут заниматься своими делами.

Лев

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Отцы этого знака зодиака очень требовательны и строги. Они все сделают для того, чтобы у детей было лучшее образование, а в будущем и работа.

Дева

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Эти отцы не из тех, кто будет сильно баловать свое чадо – по их мнению все должно быть в меру. Хорошее образование для него является жизненно необходимым.

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Прерогативой отцов этого знака зодиака является финансовое обеспечение своих детей, а вот образованием и воспитанием они заниматься не будут.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Отцы этого знака зодиака пожалуй наименее эмоциональны по отношению к своим детям. Но в случае даже самой наименьшей опасности, они готовы на все, чтобы защитить их.

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Хорошие отцы, которые готовы выложиться на все 100 процентов, чтобы у их детей было обеспеченное и беззаботное детство.

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Мужчины этого знака зодиака зачастую становятся отцами уже в зрелом возрасте, а потому и к своим отцовским обязанностям они относится с ответственностью.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Отцы этого знака зодиака наравне с матерями занимаются воспитанием детей. Причем их влияние распространяется на все сферы их жизни – от игр и до образования.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Отцы этого знака зодиака не самые примерные отцы и почти совсем не участвуют в жизни ребенка, но большая эмоциональная привязанность к ним есть. А это тоже не мало.

До какого возраста можно жить с родителями – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, какие самые непослушные дети по знакам зодиака.

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Источник: Сегодня
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