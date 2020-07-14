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Ученые опровергли, что счастье не в деньгах: результаты исследования

Сегодня, 17:32

Исследователи собирали научный материал с 1972 по 2016 год

Фразу о том, что счастье не в деньгах, мы слышим часто. Но оказывается, это не совсем правда, и связь между доходами и счастьем укреплялась на протяжении долгого времени. Это выяснили ученые, которые опубликовали результаты своего исследования в научном журнале Emotion.

Исследователи использовали данные Общенационального социального опроса, в котором приняли участие 44 198 американцев в возрасте 30 лет и старше. Научный материал собирали с 1972 по 2016 год.

Что важно для счастья человека
Что важно для счастья человека
Фото: Pixabay

Согласно их данным, самый большой скачок в этом деле произошел в 1970-х годах, и продолжалась эта динамика до 2010 года. По словам исследователей, именно в этот достаточно большой промежуток времени стало заметно, что связь между социально-экономическим статусом (включая доход, профессиональный престиж, образование) и уровнем счастья существует.

Ученые отметили, что связи между доходом и счастьем были линейными, без сужения на более высоких уровнях дохода.

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Примечательно, что за последние десятилетия различия между классами людей касаются не только материальной стороны, но и счастья от финансового успеха, прокомментировал ведущий автор исследования, профессор психологии Государственного университета Сан-Диего Джин Твендж.

По его словам, проведенное исследование показывает, что количество счастливых людей с небольшим доходом резко уменьшилось за последние 45 лет. При этом люди с высоким доходом чувствуют себя более счастливыми, чем их менее успешные коллеги.

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Источник: Сегодня
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