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Алена Шоптенко: "Счастливая мать принимает себя такой, какая она есть"

Хореограф рассказала, как успешно совмещать материнство с работой

Быть счастливой мамой реально, если женщина будет находить время на себя, свои хобби, ухаживать за собой и делать то, что приносит удовольствие, не испытывая при этом чувства вины. Сегодня.Lifestyle расспросили известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

Героинями нашей спецрубрики Happy mama уже стали управляющая ресторанами "Семьи Димы Борисова" Лена Борисова, писательница Ирина Говоруха, дизайнер Катя Сильченко, украинская модель Таня Рубан, блогер Алина Шаманская.

Сегодня о своем опыте материнства рассказала хореограф и мама сына Алексея – Алена Шоптенко.

Алена Шоптенко с сыном Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Алена, у вас есть годовалый сын Алексей. Как его рождение изменило вашу жизнь?

Безусловно, рождение моего сына Алексея, которому уже практически два года (будет через два месяца), поменяло мою жизнь кардинально. Это, наверное, второе такое кардинальное изменение в моей жизни. Первое было 12 лет назад, когда я победила в украинском телешоу и проснулась вдруг в абсолютно новом мире. И это – внешнее обстоятельство, которое поменяло меня и мою жизнь.

А с рождением сына я очень поменялась внутренне. Соответственно, поменялся и мой образ жизни, мое мировоззрение, поведение и даже мой характер. Безусловно, поменялись мои приоритеты, взгляды на жизнь, на себя, и появилась колоссальная мотивация развиваться, жить, быть лучшей версией себя, чтобы быть примером для сына.

Как быстро вы вернулись в форму после рождения ребенка и были ли у вас с этим проблемы?

Я бы сказала, что мое возвращение в форму после родов было слишком стремительным даже для меня. Через месяц после рождения ребенка мне нужно было выйти на работу, а в то время я была главным хореографом проекта "Танцы со звездами" 2 сезона, и на мне была огромная ответственность.

Когда я была в роддоме, мне высылали кастинги танцоров на утверждение, и я даже умудрялась их просматривать.

Поэтому, конечно же, с рождением сына меня ждала гора работы. С этим связаны мои личные переживания: для меня было важно не выпасть из рабочего ритма и доказать, что рождение ребенка не замедляет темп жизни. Сейчас я на это по-другому смотрю.

Но уже в конце этого сезона я сама вышла на сцену, то есть через три месяца после рождения ребенка я уже выступала на сцене и выполняла очень сложные элементы и поддержки.

И в связи с этим у меня есть две проблемы: первая – у меня несмыкание мышц живота, которые теперь, наверное, невозможно вернуть в прежнюю форму. Тем не менее это не мешает мне жить.

А вторая сложность – я жалею, что это время, когда я много работала, я недостаточно времени провела с малышом.

Хотя я, конечно же, умудрялась за это время успевать все: и укладывать ребенка спать, и кормить грудью. Никогда не забуду эти бесконечные сцеживания в залах и туалетах. Сына кормила грудью до 11 месяцев. Я все это пережила, это был крутой опыт, и теперь я могу давать мастер-классы по тому, как рожать ребенка и сразу выходить на работу.

Но я не скажу, что я этим горжусь. Это был какой-то юношеский максимализм или гормоны. Это я пережила и перевернула эту страницу.

А проблем с возвращением в форму не было. Я не могла достаточно похудеть, пока кормила. Как только я перестала кормить сына грудью, моментально вернулась в свою былую форму и стала даже еще более худой. Все дело в гормонах.

Вы с мужем сами справляетесь с ребенком или у вас есть помощники?

Поскольку мне пришлось выйти на работу через месяц после рождения ребенка, безусловно, у меня есть помощник. Тогда это была няня Ира, которая вынуждена была уйти от нас по состоянию здоровья. Сейчас, как я считаю, мне втройне повезло: моя свекровь по профессии няня. И сейчас у моего ребенка есть любимая бабушка, которая еще и отличный педагог.

Конечно же, она очень помогает мне в воспитании ребенка. У нее колоссальный опыт, и она очень прогрессивная. Я благодарна судьбе, что у моего ребенка такое окружение – только самые близкие люди.

Что вас делает счастливой?

О счастье я могу говорить бесконечно, потому что, родив ребенка, повзрослев после этого в том числе, я поняла, что счастливой меня может сделать что угодно. Ранее я думала, что если у меня будет что-то, чего я очень хочу, то стану счастливой; слишком много думала о будущем и о материальном. На это тратилась масса ресурса, а значит, не хватало сил жить настоящим.

Когда в моей жизни появился маленький человечек, маленький мужчина, то я поняла, что он делает меня счастливой постоянно.

Любое его новое движение, новое слово делают меня счастливой. Но главное – замечать это и находиться в моменте.

Меня делает счастливой нахождение здесь и сейчас, чашка кофе, например, моя семья, любое интересное событие в жизни. И я считаю, что так и должно быть, так жить намного легче и продуктивнее.

Но шла я к этому ощущению очень долго. Оказалось, что быть в ресурсе и радоваться маленьким вещам очень сложно.

Кроме танцев, у вас есть занятие, хобби, которое помогает вам перезагрузиться / переключиться?

У меня есть хобби, которое, к сожалению, очень специфическое, которое требует много времени и различных факторов. Как минимум для него нужен океан, потому что мое хобби – это серфинг.

Я когда-то давно научилась, и это стало моей любовью. Правда, давно уже не серфила, потому что была беременна, потом родила, потом не было возможности выезжать. Но я очень соскучилась по нему. Я даже не знаю, какие эмоции буду ощущать, когда в следующий раз стану на доску, – это невероятное ощущение и удовольствие, когда ты покоряешь волну. Это хобби довольно затратное и по времени, и по средствам.

А если говорить про хобби в домашних условиях, особенно сейчас, в период карантина, – я начала читать детские книжки. Мне стало искренне интересно пересмотреть все сказки, которые пересматривает мой сын. Он до безумия любит читать книги, листать их – это прям обязательный ритуал. Он даже может на 20 минут "пропасть" с книжками, и у нас их очень много.

Поэтому я начала их перечитывать. Скажу, что некоторые сказки удивляют меня до безумия, я даже не представляю, как можно детям их читать. Когда-то я даже сделаю подборку детских сказок и книг, которые рекомендую для чтения и которые не рекомендую.

Алена, вы строгая мама – каких основных методов воспитания сына придерживаетесь?

Я вряд ли строгая мама, но я при этом против вседозволенности. Я считаю, что ребенок должен знать границы, которые он постоянно проверяет. Нужно твердо стоять на своем, чтобы не разбаловать ребенка.

Плюс, хоть и прозвучит немного устаревшее мнение, но есть разница в воспитании мальчика и девочки. Хотя психологи говорят совершенно обратное, но чтобы воспитывать мужчину, нужно использовать другие методы, и я сейчас не говорю о наказании – ни в коем случае.

Я считаю, что мальчика нужно хвалить за какие-то старания, действия, а девочек можно хвалить за все что угодно. Мальчику нужно показывать, что добиваться чего-то нужно усилиями.

Алена Шоптенко и сын Алексей Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Я мама, которая безумно любит своего сына. Мне кажется, что у матери с сыном особые отношения. Но, возможно, если у меня когда-нибудь родится девочка, я по-другому буду думать.

Строгой мамой меня нельзя назвать, но я понимаю границы и последствия несоблюдения этих границ. Я вижу причинно-следственные связи и пытаюсь предотвратить проблемы.

Мой ребенок живет по графику, у него есть режим, и я считаю, что это очень правильно.

Сын очень характерный, прям очень. Мне кажется, что он взял все самое неудобное от нас с мужем, и это нельзя пускать на самотек, потому что он просто сломает родителей. Поэтому с этим нужно справляться.

Читаете какую-то литературу по воспитанию детей или с подругами/психологом советуетесь?

Когда ребенок только родился, я перечитала всего Комаровского, но повторюсь, мне в этом плане очень повезло, ведь моя свекровь очень опытная и крутая няня. Она рассказывает очень много разных штук, рекомендует что-то, и мы вместе разрабатываем стратегию, что мне приятно.

Еще на Netflix есть сериал Babies, я только начала его смотреть, и там очень много полезного и толкового.

Кроме того, я советуюсь со знакомым психологом, была на курсах по воспитанию детей и очень хочу попасть на курсы Светланы Ройз, которая проводит их очень редко, но они просто бесценны, по отзывам.

Как справляетесь с ребенком на карантине в четырех стенах? Есть уже какие-то лайфхаки?

У меня нет проблем, чтобы справиться с ребенком на карантине в четырех стенах. Во-первых, он еще маленький и с ним не нужно делать домашние задания по дистанционному обучению, от чего сейчас все родители просто с ума сходят.

Во-вторых, мы приучали ребенка быть самостоятельным. Он умеет играть сам, и это очень крутое качество, он может сесть и сам читать книжки, делать это долго, занять себя чем-то. Когда он требует внимания, его необходимо обязательно давать независимо ни от чего. Он напитывается энергией от мамы и потом снова может играть сам.

С ним находиться очень комфортно, притом что он взрывной мальчик, Близнец по знаку зодиака. И бывают разные ситуации, из которых нужно уметь выходить, но все учатся.

Мне всегда есть чем его развлечь: мы обучаемся, играем вместе, развиваемся. И возраст у него сейчас очень интересный.

Я кайфую от нашего времяпровождения, потому что, когда много работы, ты не проводишь с ребенком столько времени. А тут я прям использую каждую минуту.

Лайфхак от звездной мамы на каратине – внедрять ребенка во все бытовые активности.

Если я что-то готовлю, он подходит и начинает требовать внимания. Я прошу его принести мне книгу, и он садиться с ней возле меня и вовлекается в процесс. Пока я готовлю, могу что-то комментировать, показывать, подсказывать.

Или, например, мне нужно сделать фарш для его же тефтелей. Он делает его со мною – справляется с мясорубкой, запихивает специальным приспособлением мясо. Стираем вместе. Нужно приучать детей ко всем бытовым вещам, ведь это и воспитание, и игра одновременно. Совмещение приятного с полезным.

Сейчас тема счастья очень популярна и востребованна. Вы считаете себя счастливой мамой – как достичь этого состояния тем, у кого произошло "выгорание"?

Во-первых, чтобы быть счастливой мамой, нужно принять факт, что вы достаточно хорошая мать. Это проблемы, с которыми сталкиваются все мамы, потому что любой крик ребенка они воспринимают как камень в свой огород: мол, мама не справляется со своими обязанностями. Об этом нужно забыть, потому что дети кричат всегда и все, это нормально.

Во-вторых, я такая, какая я есть, – мне комфортно быть той, кем я есть. Я отпустила частично свое чувство вины на тему того, что я работающая мама.

Мне важно быть реализованной, потому что таким образом я могу быть счастливой, а значит, быть хорошей матерью для своего ребенка.

Для того чтобы не было выгораний, нужно просить и принимать помощь. Это не значит, что вы не справляетесь. Любая помощь – это возможность передохнуть и набраться сил. Потому что ребенку нужна мама в ресурсе – улыбающаяся и в адекватном состоянии.

Если есть возможность приобщать бабушек, нянь – прекрасно. И мужа приобщать нужно, в этом нет ничего постыдного, не нужно мужчин ограждать и оберегать от ухода за ребенком.

Ключевое сообщение в том, чтобы принимать себя как хорошую мать. Позволять себе ошибаться, ведь с первым ребенком в принципе невозможно не ошибаться. И это нормально.

И то, что выгорание наступает, – это происходит у всех, и часто. Просто каждый раз нужно помнить, что дети – самое большое счастье, это наша опора в будущем. От нас зависит, какими они вырастут, и частично – станут ли они счастливыми взрослыми. Это очень сильно мотивирует.

Счастливая мать принимает себя такой, какая она есть.

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