"Счастливое материнство – это о любви", – Полина Неня

Издатель и главный редактор сайта bestin.ua Полина Неня раскрыла свой секрет счастливого материнства

Полина Неня с дочерью. Фото: instagram.com/polinanenia

В воскресенье, 13 мая, отмечается День матери. Сегодня.Lifestyle расспросил известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

Героинями нашей спецрубрики Happy mama уже стала известная украинская модель и телеведущая Алла Костромичева и создательница цветочной ярмарки Kyiv Flower Market Лера Ольховская.

Сегодня про материнство рассказала издатель и главный редактор сайта bestin.ua, постоянная героиня списка самых стильных Bazaar Best Dressed и мама троих детей – девятилетнего Платона, шестилетнего Теодора и полуторагодовалой Теоны, Полина Неня.

Полина Неня с детьми. Фото: instagram.com/polinanenia Полина Неня с детьми. Фото: instagram.com/polinanenia Полина Неня с детьми. Фото: instagram.com/polinanenia Полина Неня с детьми. Фото: instagram.com/polinanenia Полина Неня с детьми. Фото: instagram.com/polinanenia 1/5

"Удивительно, как много меняется в жизни с появлением ребенка, особенно если это осознанный шаг любящих людей. А вот, когда их трое, как в моем случае, и ты всецело поглощен их интересами и потребностями, о материнстве говорить не сложно", – рассказывает Полина.

По ее словам, в материнстве часто не хватает времени на себя: "Сложно в этом материнстве найти себя и время, чтобы помнить, что кроме должности Мама – ты еще и хорошая жена, ответственный коллега или начальник, надежный друг, внимательная дочь своих родителей, красивая женщина. Все эти аспекты тоже требуют внимания и немалого. Ведь мы можем воспитать своих детей, только показывая им пример".

Полина Неня также рассказала, что делает ее счастливой.

"Я чувствую себя счастливой, когда в семье все здоровы, когда я все успеваю, когда получаю фидбек от близких в виде поддержки и любви. Но и когда не успеваю, это огорчает, но это не трагедия". Полина Неня

Главное, что нужно дать детям – это любовь, уверена Полина. По ее словам, именно любовь способна сделать человека счастливым.

"Все, что мы должны дать нашим детям, это любовь. И вы обязательно будете счастливы, если вы будете жить с любимым мужчиной, рожать от него любимых детей, ходить на любимую работу, общаться с любимыми людьми и жить в любимом городе. Счастливое материнство – это о любви. Верить, настраиваться и любить", – подытожила Полина Неня.

Полина Неня Фото: bestinua Полина Неня Фото: bestinua Полина Неня Фото: bestinua Полина Неня Фото: bestinua Полина Неня Фото: bestinua 1/5

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