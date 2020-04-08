Интервью

Оля Кудиненко: "Мне важно, чтобы дочка придерживалась режима – это суперудобно и упрощает жизнь всем"

Учредитель благотворительного фонда "Таблеточки" рассказала, как успешно совмещать материнство с работой

Быть счастливой мамой реально, если женщина будет находить время на себя, свои хобби, ухаживать за собой и делать то, что приносит удовольствие, не испытывая при этом чувства вины. Сегодня.Lifestyle расспросили известных женщин, что для них значит материнство, и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

Героинями нашей спецрубрики Happy mama уже стали управляющая ресторанами "Семьи Димы Борисова" Лена Борисова, писательница Ирина Говоруха, дизайнер Катя Сильченко, украинская модель Таня Рубан, блогер Алина Шаманская.

Сегодня о своем опыте материнства рассказала учредитель благотворительного фонда "Таблеточки" и мама четырехлетней девочки Веры – Оля Кудиненко.

Оля Кудиненко с дочерью Фото: instagram/olya_kudinenko

Оля, у вас есть четырехлетняя дочь Вера, вы активно работаете, живете на две страны и постоянно учитесь. Поделитесь секретом, как вы все успеваете? Пользуетесь какими-то методиками по тайм-менеджменту?

Секрет в том, что я не успеваю и не стремлюсь все успеть. Это невозможно. Я выбираю, где у меня фокус внимания и приоритет в этот момент. Абсолютно всегда у меня страдает какая-то сфера жизни: или время с дочкой, или работа, или уход за собой, или отношения с мужем, или хозяйство. Главное – вовремя заметить, что тонет, и начать спасать его. Такое себе жонглирование. Но мне "ок" с этим.

Вы давно входите в различные рейтинги самых успешных женщин Украины. Как считаете, ваша карьера влияет на материнство и помогают ли вам профессиональные качества и навыки в родительстве?

Я бы очень хотела, чтобы мое участие в рейтингах производило должный эффект на четырехлетку. Как влиятельная женщина, я бы ей повелевала быстро есть и собирать Лего часами (смеется). Но с ней это что-то не работает.

Безусловно, моя работа с онкобольными детьми влияет на мое родительство. Очень мало вещей в повседневной жизни я считаю важными, но за все благодарна.

Оля, вы – строгая мама? И каких основных методов воспитания дочери придерживаетесь?

Я строгая, это правда. Мне важно, чтобы дочка придерживалась режима. Это суперудобно и упрощает жизнь всем. Сон – залог восстановления психики и отдыха.

Основные принципы простые: делать прививки, кормить, поменьше орать и лгать, не бить, не сдавать в детдом. Пока со всем справляюсь.

У меня минимальные требования к себе. Потому что сейчас, в век информации, можно сойти с ума с тем, как лучше всего воспитывать ребенка и какие методы/режимы/питание лучше всего.

Тем не менее, вы читаете какую-то профессиональную литературу на тему воспитания детей или, возможно, советуетесь с психологом, подругами?

Конечно. Больше всего мне понравилась книга Александра Нилла "Воспитание свободой". Ее я рекомендую прочесть каждому родителю и тем, кто собирается им быть. Джон Медина "Развитие мозга" хорош. Очень помогли мне в самом начале книги Трейси Хогг и Харви Карпа. Советуюсь со Светланой Ройз при необходимости и благодарна за каждый совет и ее пост в Facebook.

Оля с дочкой Фото: instagram/olya_kudinenko

Какую главную ценность вы прививаете Вере?

Быть честной и смелой.

Возникает ли у вас чувство вины, которое накрывает многих работающих мам из-за того, что они вынуждены жертвовать временем с детьми ради карьеры?

Конечно. Первый раз я оставила Веру на неделю в ее 1,3 года. В Италии проходили соревнования по плаванию и одна из команд поддерживала онкобольных детей, подопечных фонда "Таблеточки". Я уехала на соревнования и после – осталась на пару дней там. Мне стало очень совестно, что я отдыхаю, а не провожу время с малышкой. Как только я отловила эту мысль, я поняла, что могу грустить все дни, а могу насладиться свободным временем. Билет поменять я не могу, могу выбрать свое отношение. Ну и я всегда четко знаю, что и зачем я делаю, когда не с дочкой.

Работа для вас является способом восстановления материнских ресурсов?

Я бы сказала, что разнообразие моей деятельности – как профессиональной, так и родительской – восстанавливает ресурсы. Но лучше все восстанавливает полноценный отдых.

Как вам удается работать, проводить время с дочерью 24/7 и справляться с домашними обязанностями во время карантина?

Плохо. У дочки появилась "англоязычная няня" – мультики Daniel tiger’s neighbourhood на Netflix. Они ежедневно "присматривает" за ней два часа, пока я что-то пытаюсь сделать по работе. Но мне повезло, что наша няня живет в пешей доступности от нас и может прийти и помочь.

Оля Кудиненко с четырехлетней дочерью Фото: instagram/olya_kudinenko

Как находите время на себя? И какие методы или способы восстановления сил вы используете, когда от всего устаете?

Я отдыхаю. Медитирую и хожу на массаж всего тела, если есть такая возможность.

Сейчас тема счастья очень популярна и востребована. Вы считаете себя счастливой мамой, и как достичь этого состояния тем, у кого произошло "выгорание"?



Счастье – это процесс, а не финальная точка, поэтому надо сделать этот путь максимально комфортным для себя.

Мне кажется, надо жалеть и ценить себя больше всего. Ведь мы у себя – главные люди.

Как говорят в самолетах по технике безопасности, вначале маска на себя, потом на ребенка. Поэтому себя бережем/воспитываем в первую очередь, а потом все то же самое с ребенком.

Все подробности в спецтеме Happy mama

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