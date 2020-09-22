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Секреты генетики. Передаются ли черты характера и вредные привычки по наследству

Сегодня, 09:09

Воспитание, климат, экология и культурная среда – все это оказывает влияние на нашу личность и характер

Традиционно мы считаем, что черты характера ребенка определяются прежде всего воспитанием и влиянием родителей. Однако давно доказано, что генетика вносит немалый вклад в формирование личности. Какие черты характера передаются по наследству, влияют ли гены на интеллект и склонность к вредным привычкам, рассказал Сегодня.Lifestyle детский невролог Александр Мирошников.

Александр Мирошников

Александр Мирошников

Детский невролог, кандидат медицинских наук

Историческое прошлое генетики

Считается, что идея о том, что не только у животных, но и у человека различные признаки – от роста до умственных способностей – передаются по наследству, появилась в начале ХХ века. Исследуя индивидуальные особенности человека и их развитие, а также генеалогические древа выдающихся личностей, ученные пришли к выводу, что дети из выдающихся семей гораздо чаще добиваются успеха в жизни, чем дети из рядовых семей.

Постепенно сформировалась новая наука – евгеника – учение про улучшение природы человека путем искоренения дефектных черт. В дальнейшем под лозунгами евгеники во многих странах проводились стерилизации людей с психическими расстройствами и низким интеллектом. Идеи евгеники лежали в основе нацистской идеологии, что окончательно дискредитировало евгенику как науку, а также, к сожалению, и генетику на долгие годы.

Исследования генетики в наши дни

Современные близнецовые исследования подтвердили, что все свойства человека действительно зависят от генов. Для некоторых свойств это влияние более выражено: например, для роста, цвета глаз. Для некоторых – умеренно: например, определенные черты характера, такие как склонность к зависимостям. А в некоторых случаях суммарный эффект генов достаточно мал, это касается сложных психических и поведенческих особенностей.

Влияют ли гены на интеллект и склонность к вредным привычкам
Влияют ли гены на интеллект и склонность к вредным привычкам
Фото: Pixabay

Современная психогенетика или по другому "behavioural genetics" – "генетика поведения", использует методы генетики для изучения природы и происхождения индивидуальных различий у людей и животных. При этом она рассматривает наследственность как фактор, который влияет на психику, но не полностью ее предопределяет.

Исследование большого количества братьев и сестер, а также близнецов показало, что черты характера, которые традиционно считаются положительными – например, ответственность и добросовестность – частично определяются наследственностью. Впрочем, эти же особенности личности зависят и от манеры воспитания.

По мнению исследователей, результаты указывают на сложную взаимосвязь между наследственностью и воспитанием. Например, если дети изначально предрасположены к "правильному" поведению, родители реагируют на это и дополнительно способствуют развитию положительных черт характера. Возможна и обратная ситуация.

Характер и вредные привычки: что передается генетикой

Характер, психика и интеллект человека – это полигенные признаки. Сейчас наука отрицает тот факт, что существуют гены, которые отвечают за ту или иную черту характера. Каждая индивидуальна особенность – результат взаимодействия множества факторов, как генетических, так и окружающей среды.

Ученные отмечают, что, хотя гены и не определяют характер человека так же строго, как его физические черты, их влияние нельзя игнорировать. Это позволит избежать ошибок при воспитании детей.

Личность человека — это сложная система, которая не сводится к простой сумме генов.

Воспитание, климат и экология, культурная специфика среды – все это, в конечном итоге, оказывает влияние на нашу личность и характер.

Склонность к табаку определяется наследственными факторами – ученые
Склонность к табаку определяется наследственными факторами – ученые
Фото: Depositphotos

В наших генах закодированы не только черты характера, но и вредные привычки. Согласно крупному международному исследованию, склонность к табаку и алкоголю во многом определяется наследственными факторами. Толерантность к алкоголю обусловлена эффективностью специальных ферментов печени (алкогольдегидрогеназа), которая обусловлена генетически. Также передается по наследству склонность к запоям и риск развития алкоголизма.

В конечном счете мы можем лишь прогнозировать некоторые особенности психики, но даже самый точный генетический анализ не поможет точно предугадать поведение или характер в целом. Генетика поведения всегда будет научным анализом вероятности, а не предсказанием будущего характера ребенка.

Как сумка может описать характер человека – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили подробнее про психосоматику: почему болит голова и при чем тут страхи.

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Источник: Сегодня
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