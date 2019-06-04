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Секреты спокойствия: как перестать волноваться

В современном мире нужно научиться техникам обретения спокойствия, что перестать волноваться

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:41
Как перестать волноваться
Как перестать волноваться
Фото: pexels.com

В современном мире стрессов, нервотрепки и кризисных ситуаций не избежать, поэтому нужно научится успокаиваться, переставать волноваться из-за пустяков и нервничать по каждому поводу. Что бы с вами ни случилось, – ничего не принимайте близко к сердцу. Просто извлекайте из ситуаций полезные уроки, а более подробно о том, как перестать волноваться, читайте в нашем материале. 

Смотрите видео, как сказкотерапия помогает избавиться от стресса:

Как перестать волноваться

  • Прекратите бороться с волнением. Не нужно тратить свое здоровье и драгоценное время на волнение. Вам нужно проанализировать причину ваших волнений, возможно из-за этого пустяка вообще не нужно переживать.
  • Просите о помощи близких. Говорите с родными и друзьями о ваших чувствах и переживаниях, – так вы сможете перестать волноваться, "проговаривая" вашу неприятную ситуацию.
  • Любите себе. В любой непонятной ситуации успокойтесь, прилягте, мысленно обнимите себя, чтобы уберечь нервы.

Как перестать волноваться: лучшие способы
Как перестать волноваться: лучшие способы
Фото: pexels.com

  • Оставляйте ошибки прошлому. Не волнуйтесь и цените настоящее.
  • Начните медитировать. Практики медитации в нужный момент помогут вам избавиться от волнений.

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  • Дышите правильно. Когда вы волнуетесь, сердце начинает биться очень быстро, а дыхание становится частым. В таком случае вашему организму нужна остановка и кислород. Для этого выдохните и начните дышать глубоко и ровно.
  • Найдите для себя любимое занятие. Человеку, у которого много любимых дел, нет времени на переживания. Это очень действенный метод избавления от волнения.
  • Пейте чаи с мятой и ромашкой, эти растения известны своими успокаивающими особенностями.
  • Не принимайте скоропалительных решений. Хорошо взвесьте все "за" и "против". Подумайте и спроси у себе, а стоит ли делать задуманное или нет. Учитесь предвидеть жизненные ситуации. 

Напомним, что ранее мы писали о том, как справиться с волнением перед важным событием. Добавим, ранее мы рассказывали, как животные помогают избавиться от стресса.

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