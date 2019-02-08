Секс на День святого Валентина: шесть идей, как сделать его незабываемым

Есть несколько вариантов, как порадовать своего партнера в праздник

Секс можно и нужно разнообразить Фото: depositphotos

Секс в День святого Валентина может и не отличаться от обычного. Но если вам хочется внести разнообразие в интимную жизнь, есть несколько отличных идей.

Секс до застолья

Как правило, праздничные застолья сопровождаются долгими посиделками и рекой алкоголя, после которой ничего не хочется. Взломайте систему – займитесь сексом до отмечания.

Займитесь сексом до застолья Фото: pixabay

Десерт в постель

Кто сказал, что мороженое и даже торт нужно есть за столом? В постели тоже можно. Сладости даже можно сделать частью ролевой игры.

Ролевые игры

Встретьтесь в баре, в котором никогда раньше не были. Представьте, что вы не знакомы, расскажите друг другу о себе. Если все прошло успешно, можно продолжить в ближайшем отеле или дома.

Создайте плей-лист

Наверняка у вас есть любимые песни, романтические и откровенные. Они станут приятным дополнением к сексу.

Включите музыку Фото: pixabay

Купите друг другу по игрушке

Нет, не по плюшевому медведю, а по секс-игрушке, с которой можно приятно провести время.

Никуда не ходите

Вовсе не обязательно отмечать праздник на полную катушку. Можно провести весь день в кровати и никуда не спешить.

Напомним, к чему ведет отсутствие секса: неожиданный научный ответ. Также мы писали, когда нельзя заниматься сексом: ученые назвали время. Кроме этого, раскрыта неожиданная правда про секс.

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