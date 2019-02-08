Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Секс на День святого Валентина: шесть идей, как сделать его незабываемым

Есть несколько вариантов, как порадовать своего партнера в праздник

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:03
Секс можно и нужно разнообразить Фото: depositphotos
Секс можно и нужно разнообразить
Фото: depositphotos

Секс в День святого Валентина может и не отличаться от обычного. Но если вам хочется внести разнообразие в интимную жизнь, есть несколько отличных идей.

  • Секс до застолья

Как правило, праздничные застолья сопровождаются долгими посиделками и рекой алкоголя, после которой ничего не хочется. Взломайте систему – займитесь сексом до отмечания.

Займитесь сексом до застолья Фото: pixabay
  • Десерт в постель

Кто сказал, что мороженое и даже торт нужно есть за столом? В постели тоже можно. Сладости даже можно сделать частью ролевой игры.

  • Ролевые игры

Встретьтесь в баре, в котором никогда раньше не были. Представьте, что вы не знакомы, расскажите друг другу о себе. Если все прошло успешно, можно продолжить в ближайшем отеле или дома.

  • Создайте плей-лист

Наверняка у вас есть любимые песни, романтические и откровенные. Они станут приятным дополнением к сексу.

Включите музыку Фото: pixabay
  • Купите друг другу по игрушке

Нет, не по плюшевому медведю, а по секс-игрушке, с которой можно приятно провести время.

  • Никуда не ходите

Вовсе не обязательно отмечать праздник на полную катушку. Можно провести весь день в кровати и никуда не спешить.

Напомним, к чему ведет отсутствие секса: неожиданный научный ответ. Также мы писали, когда нельзя заниматься сексом: ученые назвали время. Кроме этого, раскрыта неожиданная правда про секс

Смотрите видео: странные сексуальные законы мира

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Все дело в гормонах: ученые обнаружили у некоторых женщин "синдром легкого поведения" Как говорить с партнером про секс: пять любопытных фишек Ульяна Супрун объяснила, что такое "согласие на секс" Контрацепция: все, что вы хотели знать, но боялись спросить
видео отношения секс психология день святого валентина
Источник: Cosmopolitan

Новости партнеров

Мурат Налчаджиоглу прокомментировал развод с Ани Лорак
Мурат Налчаджиоглу прокомментировал развод с Ани Лорак
Ани Лорак снова собирается замуж?
Ани Лорак снова собирается замуж?
Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне
Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне
Як пройшов похорон Децла: фото
Як пройшов похорон Децла: фото

Популярные статьи

Сегодня, 08:50Fun

8 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 18:06Fun

День Григория Богослова: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 16:28Шоу-бизнес

Мать Децла на прощании с сыном: "Надо было его лечить"

Вчера, 10:37Шоу-бизнес

Неожиданный поворот: Хейден Панеттьер отдала дочь Владимиру Кличко – СМИ

Вчера, 10:12Психология

10 решений, о которых вы точно никогда не пожалеете

Вчера, 09:34Fun

Свекровь надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту

Вчера, 08:35Техно

Xiaomi добавила долгожданную функцию в MIUI 10

Вчера, 04:05Психология

Гороскоп на сегодня: Овны будут гиперактивны, а Львам стоить посвятить работе больше времени

6 февраляСтиль

Какой сделать маникюр на 14 февраля 2019: фото

6 февраляПсихология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Рыбы

6 февраляШоу-бизнес

Влад Топалов впервые на фото показал крошечного сына

6 февраляFun

6 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

6 февраляШоу-бизнес

В Москве прощаются с Децлом: как проходит церемония

6 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Тельцов продуктивный день, а Водолеев ожидает новый проект

5 февраляWellness

Рыбная диета для похудения: как сбросить шесть килограммов за 10 дней

5 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам нужно расставить приоритеты, а Овнам – держать эмоции при себе

Новости партнеров

Известная актриса родила пятого ребенка
Известная актриса родила пятого ребенка
Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить
Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить
Почему хочется сладкого — чего не хватает в организме
Почему хочется сладкого — чего не хватает в организме
Вера Брежнева позирует обнаженной в ванной
Вера Брежнева позирует обнаженной в ванной
Беременна? Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми фото
Беременна? Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми фото
Велосипедистка дня: путешественница из Киева Юлия Сердюк. Фото
Велосипедистка дня: путешественница из Киева Юлия Сердюк. Фото
Божественная Стелла Миоло: красивые пейзажи и фото в бикини
Божественная Стелла Миоло: красивые пейзажи и фото в бикини
6 признаков, которые свидетельствуют о дефиците магния
6 признаков, которые свидетельствуют о дефиците магния