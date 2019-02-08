Секс на День святого Валентина: шесть идей, как сделать его незабываемым
Есть несколько вариантов, как порадовать своего партнера в праздник
Секс в День святого Валентина может и не отличаться от обычного. Но если вам хочется внести разнообразие в интимную жизнь, есть несколько отличных идей.
- Секс до застолья
Как правило, праздничные застолья сопровождаются долгими посиделками и рекой алкоголя, после которой ничего не хочется. Взломайте систему – займитесь сексом до отмечания.
- Десерт в постель
Кто сказал, что мороженое и даже торт нужно есть за столом? В постели тоже можно. Сладости даже можно сделать частью ролевой игры.
- Ролевые игры
Встретьтесь в баре, в котором никогда раньше не были. Представьте, что вы не знакомы, расскажите друг другу о себе. Если все прошло успешно, можно продолжить в ближайшем отеле или дома.
- Создайте плей-лист
Наверняка у вас есть любимые песни, романтические и откровенные. Они станут приятным дополнением к сексу.
- Купите друг другу по игрушке
Нет, не по плюшевому медведю, а по секс-игрушке, с которой можно приятно провести время.
- Никуда не ходите
Вовсе не обязательно отмечать праздник на полную катушку. Можно провести весь день в кровати и никуда не спешить.
Напомним, к чему ведет отсутствие секса: неожиданный научный ответ. Также мы писали, когда нельзя заниматься сексом: ученые назвали время. Кроме этого, раскрыта неожиданная правда про секс.
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