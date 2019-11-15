Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Секс-педагог назвала самый большой страх родителей: шесть способов его побороть

С детьми нужно разговаривать на любые темы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:32
Какой самый большой страх родителей
Какой самый большой страх родителей
Фото: Pexels

Половое воспитание ребенка – довольно щепетильный момент для родителей. Не всегда и не на все вопросы есть ответы, и не всегда родители могут подобрать правильную реакцию на то или иное действие ребенка. Но половым воспитанием детей необходимо заниматься точно также, как и общим, утверждает секс-педагог Юлия Ярмоленко и называет самый большой страх всех родителей.

Как звезды разговаривают с детьми о сексе – смотрите видео:

""Мы расскажем ребенку, откуда берутся дети, а он пойдет всех просвещать!" Один из самых больших страхов родителей", – пишет в Instagram Юлия и дает несколько советов, как родителям правильно разговаривать на эту тему с детьми. ⠀

  1. Поставьте на чашу весов информационную подкованность вашего ребенка, которая защищает его от мифов и насилия, и комфорт всех остальных. Что важнее?
  2. Либо вы грамотно, деликатно и постепенно просвещаете ребенка по теме половых органов, зачатия, секса, деторождения (и он несет эту информацию в массы). Либо вашу дочь или сына просвещают другие через порнографию, страшные неправдивые рассказы и стереотипы.
  3. Когда вы говорите ребенку: "Только я очень тебя прошу – не нужно говорить об этом в садике/школе, с бабушкой/дедушкой", даете понимание, что эта тема запретная, табуированная. И лучше молчать. И в сложной ситуации ребенок молчит, не идет к родителям и другим взрослым за помощью, потому что приказали не говорить об этом.
  4. Что страшного случится, если ребенок прокричит в супермаркете слова "пенис", "вульва" или "секс"? Дети часто ставят родителей в неловкое положение своими высказываниями и вопросами. И никто еще от этого не умер.
  5. "Нас будут стыдить или ругать!". Впервые, что ли? Что бы наши дети не сделали, общество будет недовольно их воспитанием.
  6. Когда мы дорастем до общества, где темы физиологии, тела, сексуальности, отношений, личных границ станут естественными, простыми, понятными, напряжение и среди детей станет намного меньше.

Читайте также:
Мама или папа: кто должен разговаривать с детьми о сексе

"Поэтому не бойтесь говорить. Не бойтесь нарушать табу и молчание. Пусть наши дети будут смелее, грамотнее нас. Пусть они всегда будут в безопасности, а попадая в опасную ситуацию, не боятся звать на помощь, просить о помощи, громко заявлять о том, что кто-то грубо нарушил их границы. Пусть у них будет голос. И право говорить. Но для этого нам с вами нужно перестать бесконечно твердить: "Тише!", "Не шуми", "Не говори никому!", "Это не принято обсуждать"", – пояснила Ярмоленко.

Тем временем мы выяснили, чем занять ребенка дома в плохую погоду: пять нескучных занятий.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как приучить ребенка есть овощи: пять ценных советов родителям Детский психолог: почему он нужен ребенку и когда стоит обращаться за помощью Как научиться договариваться с ребенком: пять эффективных способов Чем занять ребенка дома в плохую погоду: пять нескучных занятий
дети воспитание разговор взрослые Юлия Ярмоленко
Реклама

Новости партнеров

Ленивый пирог с любой начинкой для ленивых
Ленивый пирог с любой начинкой для ленивых
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Ленивые голубцы с фаршем на сковороде
Ленивые голубцы с фаршем на сковороде
Рецепты рогаликов с самыми разными начинками
Рецепты рогаликов с самыми разными начинками

Популярные статьи

Вчера, 13:23Fun

14 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 10:05Шоу-бизнес

Не только Диана и Камилла: любимые женщины принца Чарльза

13 ноябряFood

Новогодние блюда 2020: ТОП-5 рецептов праздничных салатов

13 ноябряEvents

Восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков по годам

13 ноябряШоу-бизнес

Алла Мазур рассказала об онкологии: реакция Янины Соколовой, Юрия Горбунова и других

13 ноябряFood

Клюква: польза и вред осенней ягоды

13 ноябряШоу-бизнес

У Аллы Мазур онкология: что известно об украинской телеведущей

13 ноябряШоу-бизнес

Андрею Данилко стало плохо во время выступления: что произошло на самом деле

13 ноябряПсихология

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

13 ноябряШоу-бизнес

Надя Дорофеева назвала свой рост, вес и рассказала о комплексах

12 ноябряEvents

Гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака: вас подведет рассеянность

12 ноябряТехно

Apple iPhone 12 будет похож на "древний" iPhone 4: фото

12 ноябряШоу-бизнес

"Начинаю бороться": у известной ведущей Аллы Мазур обнаружили рак

12 ноябряEvents

Как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым

12 ноябряШоу-бизнес

Надя Дорофеева призналась, почему не завязались романтические отношения с Позитивом

12 ноябряFood

Новый год 2020: что должно быть на праздничном столе в год Крысы

Новости партнеров

Михалкова раскрыла секрет феноменального похудения дочери
Михалкова раскрыла секрет феноменального похудения дочери
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Стал известен гонорар Пугачевой за концерт в Минске
Стал известен гонорар Пугачевой за концерт в Минске
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Прощай, старая ванная! Обновление без ремонта
Прощай, старая ванная! Обновление без ремонта
Цветная капуста с яйцом и сыром
Цветная капуста с яйцом и сыром
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Дмитрий Дибров накануне своего юбилея похоронил мать
Дмитрий Дибров накануне своего юбилея похоронил мать