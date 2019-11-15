Секс-педагог назвала самый большой страх родителей: шесть способов его побороть

С детьми нужно разговаривать на любые темы

Какой самый большой страх родителей Фото: Pexels

Половое воспитание ребенка – довольно щепетильный момент для родителей. Не всегда и не на все вопросы есть ответы, и не всегда родители могут подобрать правильную реакцию на то или иное действие ребенка. Но половым воспитанием детей необходимо заниматься точно также, как и общим, утверждает секс-педагог Юлия Ярмоленко и называет самый большой страх всех родителей.

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""Мы расскажем ребенку, откуда берутся дети, а он пойдет всех просвещать!" Один из самых больших страхов родителей", – пишет в Instagram Юлия и дает несколько советов, как родителям правильно разговаривать на эту тему с детьми. ⠀

Поставьте на чашу весов информационную подкованность вашего ребенка, которая защищает его от мифов и насилия, и комфорт всех остальных. Что важнее? Либо вы грамотно, деликатно и постепенно просвещаете ребенка по теме половых органов, зачатия, секса, деторождения (и он несет эту информацию в массы). Либо вашу дочь или сына просвещают другие через порнографию, страшные неправдивые рассказы и стереотипы. Когда вы говорите ребенку: "Только я очень тебя прошу – не нужно говорить об этом в садике/школе, с бабушкой/дедушкой", даете понимание, что эта тема запретная, табуированная. И лучше молчать. И в сложной ситуации ребенок молчит, не идет к родителям и другим взрослым за помощью, потому что приказали не говорить об этом. Что страшного случится, если ребенок прокричит в супермаркете слова "пенис", "вульва" или "секс"? Дети часто ставят родителей в неловкое положение своими высказываниями и вопросами. И никто еще от этого не умер. "Нас будут стыдить или ругать!". Впервые, что ли? Что бы наши дети не сделали, общество будет недовольно их воспитанием. Когда мы дорастем до общества, где темы физиологии, тела, сексуальности, отношений, личных границ станут естественными, простыми, понятными, напряжение и среди детей станет намного меньше.

"Поэтому не бойтесь говорить. Не бойтесь нарушать табу и молчание. Пусть наши дети будут смелее, грамотнее нас. Пусть они всегда будут в безопасности, а попадая в опасную ситуацию, не боятся звать на помощь, просить о помощи, громко заявлять о том, что кто-то грубо нарушил их границы. Пусть у них будет голос. И право говорить. Но для этого нам с вами нужно перестать бесконечно твердить: "Тише!", "Не шуми", "Не говори никому!", "Это не принято обсуждать"", – пояснила Ярмоленко.

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