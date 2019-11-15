Секс-педагог назвала самый большой страх родителей: шесть способов его побороть
С детьми нужно разговаривать на любые темы
Половое воспитание ребенка – довольно щепетильный момент для родителей. Не всегда и не на все вопросы есть ответы, и не всегда родители могут подобрать правильную реакцию на то или иное действие ребенка. Но половым воспитанием детей необходимо заниматься точно также, как и общим, утверждает секс-педагог Юлия Ярмоленко и называет самый большой страх всех родителей.
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""Мы расскажем ребенку, откуда берутся дети, а он пойдет всех просвещать!" Один из самых больших страхов родителей", – пишет в Instagram Юлия и дает несколько советов, как родителям правильно разговаривать на эту тему с детьми. ⠀
- Поставьте на чашу весов информационную подкованность вашего ребенка, которая защищает его от мифов и насилия, и комфорт всех остальных. Что важнее?
- Либо вы грамотно, деликатно и постепенно просвещаете ребенка по теме половых органов, зачатия, секса, деторождения (и он несет эту информацию в массы). Либо вашу дочь или сына просвещают другие через порнографию, страшные неправдивые рассказы и стереотипы.
- Когда вы говорите ребенку: "Только я очень тебя прошу – не нужно говорить об этом в садике/школе, с бабушкой/дедушкой", даете понимание, что эта тема запретная, табуированная. И лучше молчать. И в сложной ситуации ребенок молчит, не идет к родителям и другим взрослым за помощью, потому что приказали не говорить об этом.
- Что страшного случится, если ребенок прокричит в супермаркете слова "пенис", "вульва" или "секс"? Дети часто ставят родителей в неловкое положение своими высказываниями и вопросами. И никто еще от этого не умер.
- "Нас будут стыдить или ругать!". Впервые, что ли? Что бы наши дети не сделали, общество будет недовольно их воспитанием.
- Когда мы дорастем до общества, где темы физиологии, тела, сексуальности, отношений, личных границ станут естественными, простыми, понятными, напряжение и среди детей станет намного меньше.
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"Поэтому не бойтесь говорить. Не бойтесь нарушать табу и молчание. Пусть наши дети будут смелее, грамотнее нас. Пусть они всегда будут в безопасности, а попадая в опасную ситуацию, не боятся звать на помощь, просить о помощи, громко заявлять о том, что кто-то грубо нарушил их границы. Пусть у них будет голос. И право говорить. Но для этого нам с вами нужно перестать бесконечно твердить: "Тише!", "Не шуми", "Не говори никому!", "Это не принято обсуждать"", – пояснила Ярмоленко.
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