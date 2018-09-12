Секс-педагог пояснила, где грань между домогательством и комплиментом

По словам Юлии Ярмоленко, задача родителей – создать такие отношения, чтобы ребенок не боялся прийти к вам с проблемой

Не переступайте грань дозволенного. Фото: depositphotos

Домогательство – это неприятное или назойливое действие, совершаемое против воли человека и выраженное в оскорбительной, унизительной или иной недопустимой форме. Чтобы этого не случилось с вашими детьми, важно знать, с чего начинается обучение детей правилам безопасности.

Об этом рассказала в Instagram секс-педагог Юлия Ярмоленко и пояснила, где грань между домогательством и комплиментом.

По ее словам, домогательствами могут быть оскорбления (например, дискриминирующие по половому признаку), шутки, анекдоты с сексуальным подтекстом. А также приглашения к различным совместным действиям, телефонные звонки, обещания вознаграждения за определенные действия, принуждения, прикосновения, поглаживания.

"Комплимент – это всегда про равноправные отношения, а домогательства – объективация. В первом случае мы восхищаемся человеком как личностью, какими-то его/ее чертами, умениями, а во втором – видим только объект для своего удовольствия, подкрепляем свое эго. Комплимент всегда приятен обоим, а домогательство – это односторонняя коммуникация", – поясняет Юлия.

По словам секс-педагога, объяснять подобные вещи лучше с раннего детства. И, конечно же, самим не культивировать насилие: сексизм, расизм, шовинизм, мизогинию, ксенофобию и т.д.; не рассказывать анекдоты, унижающие какую-то группу людей (например, про "блондинок").

"Родителям стоит чаще повторять, что никто не имеет права тебя принуждать к чему-либо, и ты не имеешь права делать это с другими. А еще ты можешь отказаться от участия в чем угодно на любом этапе. И если что-то произошло – это не значит, что ты плохой или плохая. Это значит, что стоит попросить помощи и поддержки у близких людей", – советует Ярмоленко.

Тема насилия – сложная и глобальная, отмечает Юлия. Отличное знание правил безопасности не гарантирует эту самую безопасность на 100%. К сожалению. Поэтому задача родителей и других взрослых – создать такие отношения, чтобы ребенок/подросток не боялся прийти к нам после того, как случилось что-то страшное.

"Потому что если человеку не к кому прийти со своей бедой и не у кого получить поддержки и помощи, выход часто один – шаг в окно. И чтобы этого не произошло, важно каждый день давать вербальную и невербальную поддержку своим детям. Это и есть основа сексуального образования", – подытожила секс-педагог.

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