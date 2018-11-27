Секс-педагог пояснила, почему мастурбация – это не извращение

По словам Юлии Ярмоленко, мастурбация не приводит ни к проституции, ни к гомосексуальности, ни к разврату

Мастурбация - это не запретная тема. Фото: depositphotos

Мастурбация – это нормально. Трогать свои половые органы – это не извращение. Получать удовольствие наедине с собой – не грязно, не стыдно, не плохо. Даже если человеку 5, 15 или 75 лет. И неважно, девочка это или мальчик. Даже если вам говорили много лет другое. Это все равно нормально.

Об этом в Instagram рассказала секс-педагог Юлия Ярмоленко.

"Моя личка разрывается от просьб дать рекомендацию: что сделать, чтобы ребенок прекратил мастурбировать. И совет у меня есть – оставить ребенка в покое и начать стучаться в комнату", – советует она.

При этом Юлия привела два примера из ее личной переписки с мамами:

- То есть я должна закрыть глаза на этот разврат в моем доме?

Да, закрыть глаза. Только слово "разврат" мы понимаем очень по-разному.

Не так давно в личку прилетело еще более фееричное:

- Моя 5-летняя дочь нашла точку G и теперь постоянно её массирует! Что мне делать?

- Простите, я должна уточнить: вы имеете в виду клитор или зону внутри влагалища?

- Наружную точку! Не знаю, как она называется – я не врач. Уже и ругала её, и била, и говорила, что это очень плохо и все будет болеть – не помогает!

"В этот момент я понимаю, что мне очень повезло с родителями. И моим друзьям, с которыми мы время от времени обсуждаем мастурбацию в детстве, – тоже. Наши советские мамы и папы делали вид, что не замечают. Это я сейчас понимаю. А тогда казалось, что я все делаю очень незаметно в свои 4-5 лет. И хотя такая реакция была скорее всего защитной, она была самой правильной", – отмечает педагог.

По словам Ярмоленко, родителям важно оставить своих детей в покое:

"Если они трогают половые органы при других, просто спокойно скажите: "Это нормально, но важно делать только наедине с собой". И на всякий случай повторите правила трусиков", – советует Юлия.

К слову, правило трусиков о том, что находится в трусиках — интимные части тела, людям не демонстрируем, чужие не должны прикасаться, разрешено прикасаться родителям, когда купают, докторам с разрешения родителей. При любых прикосновениях чужих к тому, что в трусиках — кричать, привлекать внимание.

"И пока я так и не дописала большую и подробную о мастурбации, хочу ещё раз напомнить: это не приводит ни к проституции, ни к гомосексуальности, ни к разврату, ни к волосам на ладонях, ни к одиночеству, ни к болезням. Мастурбация чаще всего приводит к удовольствию. И это нормально", – подытожила Ярмоленко.

Тем временем ученые выяснили, что женщины испытывают оргазм почти в два раза реже, чем мужчины. Исследователи советуют парам не стесняться обсуждать свои ощущения и сексуальные предпочтения.