Секс-педагог рассказала, можно ли читать личные сообщения детей в соцсетях

По словам Юлии Ярмоленко, если вы действительно хотите, чтобы ваши дети были в безопасности, нужно соблюдать несколько правил

Не переступайте границы. Фото: depositphotos

Чтобы обезопасить своего ребенка и быть "вооруженными" родители часто прибегают к способному такого самоконтроля, как чтение переписки ребенка в соцсетях.

Можно ли родителям читать личные сообщения в соцсетях рассказала секс-педагог Юлия Ярмоленко.

"Знаю, что большинство родителей выберет вариант "читать", объясняя это педофилами, "синими китами" и интернет-мошенниками. Но действительно ли контроль = безопасность?" – пишет Юлия и добавляет про позицию детей: "Спросите у любого подростка, могут ли взрослые тайно контролировать его/ее жизнь, и вы увидите, сколько отчаянья, страха и беспомощности будет в этом "НЕТ!"".

"Когда я узнал, что родители читают мою переписку в социальных сетях, я потерял всякое доверие к ним".

"Папа установил слежку за моей перепиской через специальную программу, и мне пришлось вести двойную жизнь, использовать шифры, чтобы хоть как-то отстаивать свое право на приватность".

"Я хорошо учусь, соглашаюсь на правила, установленные в нашем доме, но иногда с друзьями в переписке мы используем грязные словечки или шутим так, как никогда не делаем этого в реальности. Но это для нас важно – это очень личное, и этого никто не должен видеть".

Доверие помогает нам растить спокойных, уверенных в себе детей, способных отстаивать свои границы. В то время как тотальный контроль разрушает близость, нарушает способность строить равноправные и честные отношения, делает человека подозрительным, нервным, не способным справляться с трудностями, не осознающим свои и чужие границы.

"А если ребенок никогда не узнает об этом (мы будем тихонечко время от времени подглядывать и проводить беседы о безопасности по необходимости)?". Ребенок все равно узнает. Чем старше они становятся, тем сложнее их обмануть. Тем более, что технически дети лучше подкованы, чем родители.

Если вы действительно хотите, чтобы ваши дети были в безопасности, нужно соблюдать несколько правил:

1. Перед покупкой телефона/планшета/ноута/компьютера проговорить (а лучше записать!) с ребенком правила. Какие сайты/приложения/соцсети/игры допустимы в этом возрасте, а какие – нет. Сколько времени можно проводить за гаджетами с целью развлечения, а сколько – с целью обучения. Какие фотографии уместно выкладывать в интернет, а какие – нет. С кем можно общаться виртуально, а с кем – нет.

Еще раз уточню: правила составляются совместно с ребенком. И пересматриваются каждые два года в сторону расширения.

2. Правила безопасности – это то, что нужно обсуждать регулярно, а не тогда, когда что-то страшное произошло (в мире, стране, городе, с другом, с ребенком). Что делать, если тебя шантажируют в личных сообщениях незнакомцы? К кому обратиться за помощью, если ты уже отправил/отправила интимные фотографии, а они были выложены в публичный доступ? Что в принципе не допустимо или запрещено законом в социальных сетях и интернете? И т.д.

Большая проблема в том, что сами родители часто не знают ответов на эти вопросы.

3. Самая главная задача родителей – построить с детьми доверительные отношения. Мы не сможем уберечь их от всех проблем, сложностей, неприятностей. Но мы можем дать им поддержку и научить справляться с этим. Подростки должны понимать, что к взрослым можно обратиться с любой проблемой, и тебя не будут ругать, наказывать, стыдить, ограничивать в действиях. Ты действительно получишь помощь и принятие. И, безусловно, сделаешь свои выводы из ситуации.

4. Вы можете читать личку ребенка в одном единственном случае: если сын или дочь вам это разрешили. Появились какие-то подозрения, волнуетесь, что с ребенком что-то происходит – сообщите о своих чувствах, и попросите разрешение проверить гаджет. Это честно и правильно.

Просто скажите своему сыну или дочери: "Я волнуюсь за твою безопасность, мне страшно, что кто-то может воспользоваться твоей доверчивостью, но я не хочу нарушать твои границы и читать личку без разрешения. Давай вместе подумаем, как мы можем позаботиться о моем и твоем благополучии, чтобы всем было комфортно".

"И чтобы не быть голословной, процитирую 16-ю статью Конвенции о правах ребенка ООН:

"Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции, или незаконного посягательства на его честь и репутацию"", – подытожила Юлия.

Ранее сайт "Сегодня" выяснял, почему дети не обращаются за помощью к родителям: ответ секс-педагога. По словам Юлии Ярмоленко, нельзя спровоцировать человека на преступление, если он не способен это сделать.