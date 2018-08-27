Сексуальные фантазии улучшают отношения – ученые

Во время исследования команда провела ряд тестов на добровольцах

Фантазируйте чаще. Фото: depositphotos

Фантазии сексуального характера о партнере позитивно влияют не только на сексуальную жизнь, но и улучшают отношения в целом.

Это выяснили ученые из Междисциплинарного центра Герцлия в Израиле, передает "Новое время".

По словам экспертов, сексуальные фантазии могут помочь нам быть более вовлеченными в развитие отношений. Во время исследования команда провела ряд тестов на добровольцах. В первых двух участвовали люди, которые имели романтические отношения с кем-либо. Их попросили фантазировать о своих партнерах, а затем описать свои фантазии. После этого их попросили оценить желание улучшить свои отношения, как физически, так и эмоционально.

Оказалось, что те, кто говорил о своих фантазиях, сообщали о большем желании заняться сексом со своим партнером по сравнению с другими.

Следующие тесты включали в себя записывание своих фантазий о партнере в течение трех и шести недель. Участникам исследования нужно было отмечать, как часто они фантазировали о своем партнере, а также ежедневно фиксировать восприятие своих отношений – положительное или отрицательное.

В результате оказалось, что фантазии о партнере усиливают его привлекательность в ваших глазах, а также сокращают негативное восприятие отношений. Таким образом, сексуальные фантазии могут помочь нам больше инвестировать в развитие наших отношений.

Ранее психолог назвал три главных правила хорошего секса. По словам Михаила Лабковского, важно уметь вовремя говорить "нет".