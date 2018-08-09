Семь эффективных способов научиться добиваться поставленных целей

Не пытайтесь всеми силами заполучить лакомый кусочек прямо сегодня

Добивайтесь успеха. Фото: pixabay

Вижу цель, не вижу преград. Отличная фраза для тех, кто хочет добиться в жизни того, о чем мечтает. Вот только далеко не все знают, как осуществить задуманное.

Для того чтобы ваши цели воплощались в реальность, важно выбирать правильную тактику и правильный путь их достижения.

Вашему вниманию семь эффективных способов начать добиться желаемых результатов:

1. Перестать бояться

Всем людям свойственно бояться неизвестного. Вы думаете, что все успешные предприниматели и знаменитости не боялись ошибиться и не справиться на начальном этапе своего становления? Страх, испытываемый во время выхода из зоны комфорта – это норма. Главное не поддаваться ему, а смело и наперекор сомнениям двигаться вперед.

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2. Быть последовательным

Не стоит думать, что большие победы внезапно обрушиваются, как снег на голову. Высоких результатов добиваются, как правило, лишь те люди, которые умеют правильно, шаг за шагом выстраивать алгоритм своих действий. Не ждите, что в один прекрасный день у вас появится возможность сорвать куш. Будьте старательны и последовательны в действиях и со временем вы увидите, что желания становятся реальными, а цели вполне осуществимыми.

3. Быть готовым к трудностям

Невозможно добиться желаемого результата, не столкнувшись на пути с проблемами. Любые преграды, которые неприхотливым людям кажутся финишем, на самом деле вполне преодолимы. Просто для этого нужен правильный подход, немного терпения и грамотные выводы, которые в дальнейшем помогут на пути к достижению цели.

4. Делать паузы

Не пытайтесь всеми силами заполучить лакомый кусочек прямо сегодня. Победа любит терпеливых и целеустремленных. А спешка и суетливость, как правило, только мешают на пути к высокой цели. Если вы устали, растерялись или усомнились в правильности своей тактики, остановитесь, выдохните и отложите дела в сторону. Возможно, вам просто нужна небольшая пауза для отдыха, во время которого удастся разработать тактику и выстроить стратегию достижения своих целей.

5. Учиться

Никто не совершенен и у каждого из нас есть слабые стороны, которые часто становятся помехой во время движения к целям. Меняйтесь. Работайте над своими минусами, берите пример с тех, кто вызывает у вас уважение и восхищение. Перенимайте опыт успешных в вашей сфере деятельности людей. Невозможно добиться больших результатов, полагаясь лишь на свой опыт и свои умения.

6. Фильтровать информацию извне

На пути к успеху каждый сталкивается с людьми, которые твердят "у тебя не получится", "не будь таким наивным", "ты слишком многого хочешь". Все эти комментаторы оценивают ситуацию со своей позиции. То есть они понимают, что такой высокой планки, которую вы себе ставите, они не смогут добиться, поэтому постараются и вас сбить с намеченного пути. Обходите стороной таких советчиков и слушайте только тех, кому удалось добиться невозможного.

7. Верить в успех

Скорей всего, на пути к достижению высоких целей у вас неоднократно будут появляться мысли из серии "а правильно ли я делаю?", "а нужно ли продолжать?". Это нормально. Не стоит бояться таких вопросов и терзаний. Не отказывайтесь от своих желаний, боритесь до последнего и верьте, что вас непременно ждет успех. Вера в себя помогает поверить и превратить в реальность невозможное.

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