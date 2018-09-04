Семь ритуалов для семьи, чтобы сделать утро добрым

Провожая того, кто первым уходит из дому, не забудьте пожелать друг другу удачного дня

Приготовьте семейный завтрак. Фото: depositphotos

Как день начнешь, так его и проведешь. Поэтому следует уделить немного времени, сил и усилий, чтобы сделать ваше утро добрым и комфортным для всех.

Вашему вниманию семь ритуалов, как отлично начать свой день.

Надо поваляться

Все мы просыпаемся под звон будильника. И это — первый микро-стресс за день. Уделите хотя бы 5 минут тому, чтобы поваляться в кровати всей семьей! Пусть малыши приходят "в гости" в спальню. Или отправляйся с мужем будить соню в школу и приляг на его постель. Просто обнимитесь и пожелайте друг другу доброго утра. Это — лучшее начало дня, которое даже через много лет будет дарить тепло.

Рассказываем сны

Расскажите друг другу, что вам всем сегодня приснилось. Не бойся озвучивать ребенку свои кошмары или сны, в которых ты терпела неудачу! Признавать свои слабости — это очень важный момент для построения ваших отношений. Всегда объясняй, почему нам снятся сны и как они на самом деле соотносятся с реальностью! Так малыш скорее поймет, что все его ночные страхи безосновательны, а родители всегда рядом, чтобы защитить. К тому же, с ними можно смело делиться даже самым сокровенным. Не вздумай поднимать ребенка на смех, если его сон показался тебе слишком забавным — он может обидеться. А вот сообща посмеяться над забавным сюжетом сна — отличная идея, ведь позитивные эмоции объединяют!

Зарядка для всех

Чтобы проснуться и как следует набраться энергии, не лишне будет выполнить небольшую утреннюю зарядку. Всего 10-15 минут в день — этого вполне достаточно для ощущения бодрости! Привлекай к зарядке абсолютно всех членов семьи — так будет и веселее, и полезнее! Не зря народная мудрость гласит, что ребенок делает не то, чему его учат родители, а то, что делают они сами. Так что если ты желаешь, чтобы чудо с детства приобщалось к здоровому образу жизни, действуй по-честному и становись на зарядку! Можешь выступить в роли инструктора, за которым все повторят движения. Или найди подходящее видео с упражнениями, которые смогут выполнять все члены семьи. Подойдут нейтральные упражнения для разминки: растягивания, повороты корпуса, вращение суставов рук и ног, несколько приседаний или прыжков.

Общий завтрак

Совместный прием пищи с самых незапамятных времен был способом объединить общину на всех уровнях. Потому так важно и в своей семье соблюдать этот утренний ритуал. Выбирай для завтрака что-то вкусненькое, чтобы порадовать и детей, и взрослых. Желательно включить в утренний прием пищи и белок, и сложные углеводы, и некоторое количество жиров. Полноценное меню для утра может включать мясо или рыбу, каши, творог, молоко и другие молочные продукты, какао, цельнозерновые продукты, свежие овощи и фрукты. Вот варианты полезных сочетаний для завтрака: глазунья или омлет с овощами, классический английский завтрак, молочные каши или йогурт с фруктами, ягодами, орехами. Завтрак стоить дополнить и вкусняшками — особенно такой подход будет приятен детям. Чтобы у ребенка был стимул съесть даже не самую вкусную полезную кашку, он должен иметь отличную мотивацию: например, что-нибудь вкусненькое в конце завтрака.

Одно важное дело

Чтобы было за что себя хвалить весь день, стоит подарить себе еще и заряд уверенности с самого утра. Для этого придется прибегнуть к любимому приему тайм-менеджмента — "съесть лягушку". Что значит, сделать одно важное, пусть даже и не очень приятное, дело. Дело может быть любым — звонок, оплата счетов, разговор, уборка. Если ты отложила его с вечера, подай пример семье и начни свой день с того, что освободишь тот самый "долгий ящик", в который все мы так любим складывать свои обязательства.

Планы на день

Поделитесь друг с другом планами. Кто и что собирается сегодня сделать? Это очень полезный ритуал, ведь с его помощью вы убиваете сразу несколько зайцев. Во-первых, дети с огромным интересом послушают обо всех "взрослых" делах — это неплохая подготовка на будущее. Во-вторых, и малыши, и взрослые члены семьи приучатся четче формулировать свои планы, а значит, и достигать намеченных целей станет проще.

Пожелания

Провожая того, кто первым уходит из дому на работу, в школу, садик, по делам, не забудьте пожелать друг другу удачного дня и улыбнуться. Порой осознание того, что дома нас ждут и любят, способно просто спасти — любовь близких держит нас на плаву даже в самую сложную минуту. А еще это — заряд позитива на весь день!

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