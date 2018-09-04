Семь способов прогнать плохие мысли

Ваши мысли сегодня – это 80% ваших вчерашних событий и переживаний

Порадуйте себя новой прической. Фото: pixabay

Негатива вокруг нас много и важно научиться с ним справляться, направляя мысли в позитивное русло. Сделать это порой не получается, но работать над этим стоит.

Статистика показывает, что ваши мысли сегодня – это 80% ваших вчерашних событий и переживаний. Поэтому, чтобы ваше завтра стало лучше, начинать работать надо уже сейчас.

Вашему вниманию семь способов прогнать плохие мысли.

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1. Новая привычка

Приучайте себя думать о хорошем. Даже если сегодня идет дождь, ноготь сломался, а кошка исцарапала любимый диван – это чепуха. Вы живы и здоровы, а это уже повод для хорошего настроения.

2. Чаще улыбайтесь

Говорят, маска навсегда пристает к человеку. Это так. Дело в то, что мы можем сами себя обмануть. Это как если каждый день говорить человеку, что небо на самом деле красное, через месяц он с вами согласиться. Так что заставляйте себя улыбаться, ведь улыбка – показатель хорошего расположения духа. Тогда через некоторое она вытеснит все плохие мысли, ведь наше сознание не умеет лгать.

3. Перестаньте думать о худшем

Мы привыкли писать у себя в голове сценарии с самым ужасным исходом. Многие говорят, что это их успокаивает, морально подготавливает к неудачам. Да в том то и дело, что вы сами себя настраиваете на провалы. Ведь самовнушение работает в две стороны.

4. Такие мелочи вас не волнуют

Наверное, каждый сталкивался с ситуациями, когда случается что-то независимо от ваших действий. Начальник в плохом настроение на вас наорал, ребенок капризничает, кошелек украли, на улице обругали. Такие ситуации стоит научиться игнорировать. Они лишь угнетают вас. Берите пример с Никиты. Ее убить в фильме пытались, а она говорила: "Такие мелочи меня не волнуют". Представьте, что было бы, если бы она обращала внимание? Она бы получила сердечный приступ раньше, чем до нее добрался очередной киллер.

5. Меняйте свое отношение

Что делать, если произошла неприятная ситуация, которую вы еще долгое время не можете отпустить? В таких случаях психологи рекомендуют придумать такое ее окончание, которое бы вас удовлетворило, и мысленно его пережить. Это поможет быстрее забыть об этом инциденте.

6. Спорт и здоровое питание

Наше физическое состояние всегда влияет на психическое. Разве вы не замечали за собой, что когда не спите в должной мере, вы быстрее устаете, ваше мышление становиться "заторможенным"? А когда человек голоден, он склонен к раздражительности и грубости?

Несбалансированное питание и плохое самочувствие приводит к усталости и стрессу, а они в свою очередь к депрессии и негативному мышлению. Физическая нагрузка стимулирует не только аппетит, но и повышает настроение. Вы сбрасываете с себя негативную энергию, заряжаясь бодростью и силой. Тем более всегда приятно посмотреть на результат своей работы – на красивую фигуру.

7. Научитесь медитировать.

Как известно, практика медитации помогает успокоить ум, привести в порядок мысли, благодаря чему настроение и состояние улучшается. Регулярная медитативная практика научит ваш ум спокойнее реагировать на неприятности, а со временем вообще не реагировать, а также легко и быстро прогонять плохие мысли.

Менять себя всегда сложно, но делая эти шаг за шагом вы сможете наконец обрести спокойствие и гармонию с собой.

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