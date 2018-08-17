Семь типов женщин, которые раздражают мужчин

Выберите линию поведения, не соответствующую следующим типам

Уважайте друг друга. Фото: pixabay

Советов, как привлечь мужчину, влюбить его в себя и заставить на себе жениться много, а вот рекомендаций, как себя вести не стоит, чтобы не раздражать своего избранника – мало.

Это, конечно же, не сложно, достаточно избрать линию поведения, не соответствующую следующим типам.

1. Женщина, которая больше всех знает.

Такие дамы раздражают своей завышенной самооценкой. Если вы не разбираетесь в теме на все сто, то не пытайтесь и делать вид, что хорошо с ней знакомы. В противном случае вероятность попасть впросак увеличивается в несколько раз, и вы просто будете жалко выглядеть.

Если даже вы не ошибетесь, но будете близки к этому, то мужчина не упустить возможности указать вам на это, ибо негоже называть себя профессионалом чего-либо, если вы пока еще совсем новичок, или любитель среднего уровня.

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2. Чрезмерно осторожные женщины, которые боятся всего на свете – вызывают не жалость, а опасения мужчины.

Ведь такая из-за банального страха может разрушить все планы и добрые начинания.

3. Не любят мужчины истеричных дам, которые могут закатить концерт из-за сущей мелочи, а потом еще и извинений ждать.

Если вы считаете, что в любом конфликте не прав он, то ошибаетесь: обе стороны виноваты одинаково.

4. Мужчины не любят женщин выскочек, которые буквально так и норовят показать себя везде во всей красе.

При этом той самой "красы" может и не быть совсем, поэтому попытки показаться в лучшем свете выглядят не более, чем глупо.

5. Излишне суетливые женщины – могут показаться глупыми.

Умейте останавливаться, с мужчинами нужно разговаривать в спокойном тоне, не тараторя, не проглатывая слова. Они воспринимают лишь информацию, которую женщина вкладывает в речь, отсеивая ненужные жесты, мимику и вводные конструкции.

Постарайтесь, чтобы воспринимать вас было легко, а не пытайтесь втолкнуть все проблемы за пару лет – в пятнадцать минут разговора.

6. Вульгарные женщины – раздражают всех, и не только мужчин.

Если вы считаете, что явно подчеркнутая cексуальность сможет помочь вам завоевать сердце избранника, то ошибаетесь. Женщина должна выглядеть притягательно, загадочно, а не слишком доступно.

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Такие нравятся совершенно не всем, и если быть точнее – то меньшинству.

7. Мужчины не любят женщин, которые не уважают мужчину.

То есть, ели вы заранее ставите себя в роль независимой женщины, то будьте готовы к холодному приему. Те, кто недооценивает статус мужчины в обществе, и сами не будут оценены должным образом.

Тем временем психолог пояснил, почему "гармонизация" жизни не работает. По словам Михаила Лабковского, человек должен испытывать наслаждение от самореализации, общения и познания себя.