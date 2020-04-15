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Семь восточных правил чистоты, чтобы изменить свою жизнь

Чтобы впустить в свою жизнь новые идеи, избавьтесь от негатива

Варвара Левская
Сегодня, 18:34

Украина уже больше месяца находится на общенациональном карантине, а люди – в самоизоляции. Многие начинают анализировать свою ситуацию и думать о будущем. И тут важно не поддаваться унынию и держать себя в руках, ведь паника, страх и уныние не только портят настроение, а и пагубно влияют на самочувствие и отношения с окружающими.

В восточной философии принято говорить о чистоте. И тут речь идет о более глубоком значении этого слова, чем просто о чистой одежде или теле. Чтобы изменить свою жизнь к лучшему, важно придерживаться семи восточных правил чистоты.

1. Чистота рук

Не берите в руки ничего лишнего и не своего, чужого. К примеру, если вы обманом и хитростью добыли деньги, которые предназначались не вам, то они могут превратиться для вас проблемами со здоровьем. Нельзя наживаться за счет других.

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Фото: stocksnap.io

2. Чистота ушей

Все, что вы слышите, необходимо пропускать через фильтр и отделять важное от неважного. Особенно сейчас, когда информационное пространство переполнено. Не слушайте злых, напуганных и сквернословящих людей, не сплетничайте и избегайте пустых разговоров. Увидите, что вам это пойдет на пользу.

3. Чистота глаз

Не завидуйте тому, что видите вокруг. Особенно актуально это сейчас для эры соцсетей, где много красивых картинок из жизни других людей, которые далеко не всегда соответствуют действительности. Наблюдайте лучше за чем-то прекрасным и природным.

4. Чистота рта

Не загрязняйте свою речь излишним многословием и сквернословием. Злые слова загрязняют ваше тело и жизнь не меньше, чем дорожная пыль. Психологи также говорят, что слова сказанные нами имеют огромную силу, поэтому необходимо следить за чистотой своей речи.

Имеют ли сны какое-то значение и как правильно их трактовать – смотрите видео:

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5. Чистота тела и одежды

Следите за своим внешним видом, ведь он отображает ваш внутренний мир. И это не значит, что одежда постоянно должна быть новой или дорогой – она должна быть опрятной. Тела это тоже касается, ведь вам должно быть приятно на себя взглянуть.

6. Чистота мыслей

Плохие мысли, негативный настрой, неприятие себя и других людей – то, что засоряет не только вашу голову но и влияет на действия. Очистите мысли от негатива и освободите место для позитива и новых идей.

7. Чистота души и сердца

Дарите свою любовь безвозмездно, не требуя ничего взамен. Впускайте в свою жизнь любовь и старайтесь прислушиваться к своим желаниям, удовлетворяя их. Прислушивайтесь к своей интуиции и следуйте ей.

Ранее мы выяснили, как по всем правилам фен-шуй необходимо избавиться от ненужных вещей.

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Источник: Сегодня
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