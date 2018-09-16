Сенсорные коробки для детей: что это такое и как сделать

Развитие, отдых и учеба с минимумом затрат

Игра с пользой. Родители создают целый микромир для развития и игр своего ребенка. Фото: pinterest.com

Полки магазинов забиты дорогими развивающими игрушками. Но ведь для игр и раннего развития можно использовать то, что хранится дома и валяется в парках буквально под ногами. Из таких находок можно создать сенсорную коробку — идеальную игрушку и тренажер, которая не требует от родителей больших материальных затрат. Игры с ней развивают усидчивость, внимание, координацию движений и, конечно же, мелкую моторику. "Сегодня" разбиралась, какие они бывают и как их сделать бесплатно.

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Фантазия и время мамы: моноцвет и каштаны

Роль сенсорной коробки может выполнять любая емкость. Грубо говоря, это миниатюрная песочница, которая не ограничена содержимым. Берите все что угодно: картонную коробку, деревянный ящик, тазик, кастрюлю, пластиковый контейнер и даже холщовый мешочек.

"Когда ребенок ощупывает разные предметы, у него развивается стереогностическое восприятие, так называемое абстрактное зрение, которое очень помогает во взрослой жизни. Например, почувствовать габариты машины или найти в сумке ключи — этот образ формируется у нас в голове благодаря тому, что мы можем представить себе кинестетический образ", — говорит Людмила.

В "песочницу" укладываем наполнитель (чем младше ребенок, тем съедобней он должен быть): как правило, мамы используют различные крупы и макароны, которые дети обожают надевать на пальчики. Добавьте туда самые разные по размеру, фактуре и цвету предметы, которые бы использовались в реальной жизни. Стоит уделить внимание и всевозможным природным материалам, которые дают малышам совсем другое тактильное восприятие, например, сейчас самое время собирать каштаны, желуди, разноцветные листья и прочие совершенно бесплатные дары природы, которые станут идеальными наполнителями и развивающими пособиями. А изучая цвета, можно сделать монокоробочку одного цвета. Все зависит от маминой фантазии и свободного времени.

От 6 месяцев

Как только малыш научится сидеть, можно собрать для него первую сенсорную коробку. Положите в нее крупные вещи, разные по цвету и фактуре — мягкие, твердые, шершавые, колючие, гладкие. Идеальные ингредиенты для первой "песочницы" — клубочки, лоскуты, щетка, мячик-ежик, большая деревянная ложка, губки для посуды, игрушки. Если захотите сделать наполнитель — возьмите максимально большой, например крупную фасоль. Все вещи необходимо помыть, так как малыш наверняка будет тянуть их в рот. И обязательно будьте с ребенком во время игры.

Чем младше — тем проще. Фото: pinterest.com

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От 10 месяцев

Тот момент, когда малыши просто фанатеют от всего мелкого, поэтому во время занятий и игр ни на секунду не оставляйте кроху, чтобы не доставать потом развивающие материалы изо рта, носа и ушей. Все элементы для игры следует хорошо помыть и высушить. В крупу добавьте камешки, пуговицы, монетки, игральные кубики и прочую мелочовку: в возрасте 9—11 месяцев дети отрабатывают щипковый захват пальчиками. Чтобы потренироваться, предложите ребенку выбрать из крупы предметы и сложить их в баночку. Детки постарше любят играть в прятки и находить спрятанное: заройте игрушку в крупе так, чтобы был виден только краешек, и предложите вынуть ее из укрытия. В очереди или на прогулке сенсорную коробку можно заменить мешком — предложите на ощупь найти гладкий или шершавый предмет, выловить два одинаковых шарика и прочие вариации.

Тренировка щипкового захвата. Фото: flickr.com

С 1,5 лет

К этому возрасту детям можно давать тематические коробки с сюжетом. Самая простая и популярная тема — ферма: ребенок может кормить, купать, пасти и укладывать спать разных домашних животных. Готовя такую коробку, учтите, что не стоит переполнять ее элементами, которые будут падать или мешать игре: достаточно нескольких игрушечных зверей и коробочки-сарая, а остальные элементы можно докладывать по мере взросления и развития.

Также с этого возраста можно начинать экспериментировать. Например, делать наполнитель из снега для лепки снежков или ставить ванночку с водой. Малышам, которые уже освоили совок и ложку, можно предложить использовать сито. Также дети любят играть и с аквагрунтом — яркие шарики, влажные, скользкие и холодные, как ни странно, приводят малышей в восторг. Но стоит следить, чтобы шарик не попал в рот.

Своя ферма. Малыши обожают ухаживать за зверушками. Фото: pinterest.com

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Учеба, интерес и отдых

Ольга, мама трехлетней Алисы, рассказывает: "Первая сенсорная коробка дочки состояла из большого поддона для постельного белья и нескольких килограммов манной крупы. Прятала там безопасных по возрасту резиновых зверушек, шарики, мячики, овощи и фрукты. Как только дочка начала сидеть и ползать, она туда залезла: это было любимое место для порыться, поудивляться, потопать ногами, посидеть тихо. Пока она была занята, я сидела рядом и пила кофе — бесценные моменты мамы в декрете!

К году я убрала песочницу и принесла огромный таз. Каждый день по очереди засыпала разную крупу: гречку, пшено, рис, горох, чечевицу, пшеницу, иногда все вместе. Добавляла оре­­хи, семечки, шарики, морские камешки, ракушки и игрушки. Таз ставила на огромную простынь на полу, чтобы облегчить себе уборку. Дочка получала удовольствие от тактильных ощущений. В год она уже ложкой могла наполнить стакан крупой — это очень хорошо для ребенка в таком возрасте. Алиса любила становиться ногами в таз или садиться в него, посыпать себя зернышками, пересыпать их из руки в руку, из стакана в стакан, из ведра в ведро... А потом вываливать все из таза на простынь и ходить по щекочущим ноги и руки зернам.

К двум годам Алиса отправлялась в "песочницу" с совком на поиски клада. Выбирала только ценности — блестящие бусины — и складывала их в отдельную коробочку. Этим она могла заниматься самостоятельно около 40 минут. Это было похоже на урок: было видно, что она изучает и познает, учится управлять телом, осваивает новые навыки и придумывает игры.