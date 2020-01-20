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Сезонная депрессия: главные симптомы и способы помочь самому себе

Ее провоцирует недостаток солнечного света осенью и зимой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:48
Как помочь себе самому при депрессии
Как помочь себе самому при депрессии
Фото: Pexels

Депрессия – это не просто плохое настроение, это психическое расстройство, которое проявляется множеством признаков. Если их пропустить и не начать терапию вовремя, состояние человека только ухудшиться. Американское психиатрическое сообщество называет сезонную депрессию "сезонным аффективным расстройством" и определяет ее как форму депрессии, которая проявляется осенью и зимой, когда меньше солнечного света.

Как материнская депрессия влияет на семью – смотрите видео:

Психотерапевт Вячеслав Халанский пояснил, что такое сезонная депрессия, какие есть способы и методы предотвратить этот недуг и как себе помочь, если избежать ее не удалось.

Неутешительная статистика

Согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения, 4 из 5 украинцев (81%) проявляют отдельные признаки депрессии, а 14,6% имеют "значительное депрессивное расстройство". Сезонная депрессия одна из разновидностей, которую провоцирует недостаток солнечного света осенью и зимой.

Насколько она опасна

Депрессию можно сравнить с рекой, течение которой застыло и вода замерзла. По статистике, сезонной депрессии подвержены люди от 15 до 55 лет. При этом в репродуктивном возрасте сезонная депрессия встречается чаще у женщин, но мужчины испытывают симптомы более ярко.

Какие главные симптомы депрессии
Какие главные симптомы депрессии
Фото: Pexels

На какие сигналы обратить внимание

Среди наиболее распространенных симптомов: проблемы со сном, изменение аппетита и веса, тревога, раздражительность, снижение либидо, стресс. Если в течение двух лет в межсезонье у вас происходят подобные ухудшения, а уменьшение симптомов проходит весной-летом, то с большой степенью вероятности можно предполагать наличие сезонной депрессии. В таком случае рекомендуется пройти тестирование у психолога.

Для профилактики сезонной депрессии

Самый простой способ – дневные прогулки на свежем воздухе, умеренные физические нагрузки, достаточный сон и сбалансированное питание. Также эффективной является психотерапия, поскольку депрессия сопровождается завышенными требованиями к себе и пониженной самооценкой.

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По словам психолога, сейчас популярен новый метод профилактики сезонной депрессии – использование световых "ламп радости", восполняющих нехватку солнечного света. Это, по словам Вячеслава, помогает в 85% случаев.

Главное помнить, что депрессия – это возможность пересмотреть отношения с собой и с жизнью. Разморозка обязательно наступит, если мы понимаем, с чем имеем дело.

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