Шесть качеств сильных духом людей

Моральная сила: что об этом говорит?

Шесть качеств сильных духом людей Фото: Pixabay

Эксперты определили шесть качеств психически сильных людей, которые стрессоустойчивы и всегда одинаково спокойно воспринимают все перипетии судьбы. Что же такого они делают и не делают?

1. Не жалуются

Никогда, никому и ни на что. Понимая, что любые перемены к лучшему и ничего не происходит зря, они просто по-философски воспринимают все, что с ними происходит. И считают жалость к себе (и другим) бесполезным и даже вредным чувством, делающим человека слабым и зависимым.

2. Не зацикливаются на проблемах

Для них нет проблем, а есть задачи, которые нужно решить. Ведь верно: если проблема есть и ты можешь ее решить – зачем об этом волноваться? А если решить ее не можешь – тем более, зачем тогда о ней думать?

3. Принимают на себя всю ответственность за свою жизнь

Они никогда никого не обвиняют в своих проблемах, понимая, что их жизнь и все, что в ней происходит – это их личная ответственность. И делают все, чтобы контролировать свою жизнь саамам и управлять ею, а не наблюдают пассивно, как жизнь с ними "случается".

4. "Танцуют под дождем"

Не все люди оптимисты, но морально сильные люди всегда умеют во всем найти конструктив или позитив. Если даже на улице дождь – они не будут ныть и причитать. Они знают, что потом будет радуга. Метафорически это можно выразить так: зачем грустить под дождем, если можно взять и станцевать?

5. Развиваются

Человек может либо развиваться, либо деградировать. Третьего не дано. И ментально сильные люди знают это, поэтому постоянно работают над собой, развиваются, приобретают полезные привычки, избавляются от вредных. Самосовершенствование – один из их жизненных must have.

6. Умеют говорить "нет"

Они не хотят всем понравиться, знают свои личностные границы и умеют их отстаивать. Они уважают себя, свое время, свою работу и других людей и не позволят другим управлять их временем, мнением и т.д. Они спокойно откажут в просьбе, если это не соответствует их возможностям или нарушает личные планы. Они с радостью придут на помощь, но не в ущерб себе.

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