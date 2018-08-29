Шесть привычек, которые помогут стать счастливее: научный подход

Те люди, у которых было трудное детство, имели возможность повысить уровень счастья с помощью любящего партнера

Будьте счастливы. Фото: pixabay

Чтобы стать счастливее и здоровее важно просто обзавестись правильными привычками. Это выяснили ученые из Гарварда, которые наблюдали за 800 людьми на протяжении всей их жизни, чтобы изучить, какие факторы оказывают наибольшее влияние на уровень счастья, передает "Новое время".

Результаты исследования позволили выделить шесть ключевых привычек, которые оказывали положительное влияние на жизнь респондентов, а также на их уровень счастья.

Первым правилом счастливой жизни ученые назвали отказ от курения и употребления алкоголя. Исследование показало, что курение провоцировало старение, в то время как употребление алкоголя негативно сказывалось, как на физическом, так и на психическом здоровье респондентов.

Вторым правилом счастливой жизни ученые назвали образование. В частности, им удалось выяснить, что те участники исследования, которые получили высшее образование, прожили более счастливую жизнь, чем те, кто не окончил университет.

Третьим правилом счастья гарвардские исследователи назвали счастливое детство. Было установлено, что респонденты, которых в детстве любили родители, имели больше шансов достичь успеха во взрослой жизни. Впрочем, ученые отметили, что те люди, у которых было трудное детство, имели возможность повысить уровень счастья с помощью любящего партнера или близкого друга во взрослой жизни. Компенсируя недостаток положительных эмоций и любви во взрослой жизни с помощью близкого окружения, респондентам удавалось снизить негативное влияние трудного детства.

Четвертым правилом счастливой жизни, по мнению гарвардских ученых, является эмоциональная интеллигентность. В частности, они установили, что вне зависимости от социального класса или уровня IQ, те люди, которые умели находить общий язык с собеседниками, имели больше шансов прожить счастливую жизнь. Кроме того, авторы исследования выяснили, что для повышения уровня счастья в течение жизни было крайне важно находить новых друзей и регулярно общаться с людьми.

Пятым правилом счастья ученые называют умение справляться с проблемами. Специалисты отметили, что, обвиняя других в своих проблемах и отдавая предпочтение пассивно-агрессивному поведению, человек практически лишает себя возможности стать счастливым. Такое поведение, по мнению ученых, приводит к депрессии, в то время как ответственность и умение смотреть на проблемы с юмором и оптимизмом способствует повышению уровня счастья.

Шестым и крайне важным правилом счастливой жизни является желание помогать другим людям и умение отдавать что-то взамен на их помощь. В частности, исследователи выяснили, что те респонденты, которые давали советы, наставляли, выражали сочувствие, сострадали либо бескорыстно помогали другим людям, были в шесть раз счастливее тех, кто этого не делал.

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